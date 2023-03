EcoVadis-Gold für Toyota Material Handling Austria

Der Intralogistik-Komplettanbieter ist damit unter den besten fünf Prozent aller ausgezeichneten Unternehmen.

Wien/Wr. Neudorf (OTS) -

Toyota Material Handling Austria ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzt daher auf kontinuierliche Leistungsverbesserung der Prozesse intern, wie extern. Daher unterzieht sich das Unternehmen auch der alljährlich stattfindenden, unabhängigen Lieferantenbewertung durch EcoVadis, denn im Zuge globaler Vernetzung ist gesteigerte Transparenz der Beschaffungsprozesse der Schlüssel für Zukunftsfähigkeit.

Bereits seit 2017 unterzieht sich die österreichische Landesgesellschaft der jährlich stattfindenden, strengen Analyse des EcoVadis-Bewertungsgremiums und strebt dabei nach kontinuierlicher Verbesserung in den vier Schlüsselbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrecht, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Aufgrund der aggregierten Punktezahl von siebzig beim Gesamtscore der Analyse, konnte sich das Unternehmen gleich um fünf Punkte beim Gesamtscore im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Und das obwohl die Bewertungsskala immer strenger wird, da sie stets durch neue Themen und Bereiche seitens EcoVadis ergänzt wird. Der Gesamtlösungsanbieter Intralogistik legte in der diesjährigen Bewertungsrunde besonderen Fokus auf Themen aus Arbeits- und Menschenrecht, sowie Umwelt. Mit der Erreichung von EcoVadis-Gold zählt Toyota Material Handling Austria zu den besten fünf Prozent der mehr als 90.000 bewerteten Lieferanten.

Toyota Material Handling und die Umwelt

Eine Leistung, die nicht von ungefähr kommt, denn Menschen und Umwelt stehen bei Toyota Material Handling seit Jahren im Fokus. Das zeigt auch das Commitment der Europazentrale in den vergangenen Jahren zu UN-Race-To-Zero sowie die Verpflichtung zu wissenschaftlichen Zielen, um die Emissionen mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens in Einklang zu bringen. Damit einher geht die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbaren Strom aller Landesgesellschaften im Laufe der kommenden Jahre, in Österreich ist dies bereits seit drei Jahren umgesetzt. Auf nationaler Ebene findet der Zehn-Jahres-Net-Zero-Plan seine Fortsetzung und sieht u.a. die Errichtung von Solaranlagen vor, um eine weitestgehend autarke Stromversorgung zu ermöglichen. Zahlreiche weitere Themen sind in Planung oder Umsetzung, so wurde zum Beispiel mit der Umstellung der Service-Fahrzeugflotte auf Toyota-Elektro-Vans begonnen, weitere zu ersetzende Fahrzeuge werden sukzessive durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Diese sollen zukünftig auch an eigenen, in Planung befindlichen Ladestationen am Firmengelände geladen werden können.

Abfallmanagement wird seit Jahren im Unternehmen selbstverständlich mit entsprechenden Maßnahmen, wie Trennen, Wiederverwerten und Recyceln von Materialien sowie Rohstoffen, gelebt. Hinsichtlich Energieverbrauch, Klimaschutz oder auch dem Umgang mit Gefahrenstoffen bietet das Unternehmen eigene Mitarbeiterschulungen an, mit dem Ziel in Folge auch die Kunden-Sicherheit zu gewährleisten.

Toyota Material Handling und die Menschen

Toyota Material Handling Austria erstellte im Rahmen der diesjährigen EcoVadis-Analyse als erstes Unternehmen im europäischen Konzernnetzwerk eine Arbeits- und Menschenrechtsrichtlinie für Diversität, Gleichstellung und Inklusion und rief unmittelbar nach Rollout dazu Sensibilisierungsschulungen gegen Diskriminierung ins Leben. In Österreich werden zahlreiche Bestrebungen unternommen, um an die internationalen Toyota-Standards anknüpfen zu können. Im Zuge dessen wurden nun auch eine neue Gleitzeit- und Homeoffice-Regelung ins Leben gerufen. Damit haben Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, in einem Zeitrahmen von 14,5 Stunden ihre tägliche Arbeitszeit frei einzuteilen und das bei sechzig Prozent Homeoffice.

Magister Oskar Zettl, Geschäftsführer Toyota Material Handling Austria, zeigt sich sehr erfreut über die Leistung seines Teams: „ Wir lagen bereits 2022 mit Silber unter den besten fünfundzwanzig Prozent und haben uns – exakt nach unserer Kaizen-Philosophie - für 2023 folglich EcoVadis-Gold vorgenommen. Ich bin nun unglaublich stolz auf mein Team, dass wir unser Vorhaben unter die besten fünf Prozent aller bewerteten Unternehmen zu gelangen, tatsächlich schaffen konnten .“

Weiters betonte Magister Zettl: „ Alle Bestrebungen die wir im Rahmen von EcoVadis umsetzen, stehen im Einklang mit unseren Unternehmenszielen und zeigen wie wichtig uns Mitarbeiter*innen und Kunden sind. Mit größtmöglicher Transparenz wollen wir das Vertrauen in unser Unternehmen noch mehr stärken .“

