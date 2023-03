Internationale Auszeichnung für acib-CSO und TUG-Professor Bernd Nidetzky

acib-Kompetenzzentrum gratuliert zur Ehrendoktorwürde

Graz (OTS) - Mit einem Ehrendoktorat der Universität Gent (www.ugent.be) wurde heute Prof. Dr. Bernd Nidetzky, wissenschaftlicher Leiter des COMET-Kompetenzzentrums Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und Professor am Institut für Biotechnologie und Bioprozesstechnik der Technischen Universität Graz ausgezeichnet. „Die Würdigung der Leistungen von Bernd Nidetzky durch die belgische Universität ist ein weiteres Zeichen für die hervorragende internationale Sichtbarkeit österreichischer Wissenschaft und den Stellenwert der österreichischen Biotechforschung in Europa“ gratuliert Dr. Mathias Drexler, Geschäftsführer des acib, seinem Kollegen.



Als CSO des acib forscht Nidetzky gemeinsam mit über 200 WissenschaftlerInnen in ganz Österreich an neuen, biologischen Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit: Dabei stehen nachhaltige (Bio)prozesse, etwa auch zur CO2-Nutzung, erneuerbare Ressourcen und biopharmazeutische Entwicklungen für ihn und sein Zentrum im Vordergrund. Sein Spezialgebiet sind Enzyme und Kohlenhydrate (Glykobiotechnologie).



Die internationale Vernetzung mit akademischen und industriellen Partnern ist Nidetzky dabei besonders wichtig: „Angewandte Forschung bedeutet nicht nur neues Terrain zu entdecken, sondern vor allem auch Erkenntnisse gemeinsam mit Unternehmen in echte Innovationen umzusetzen“ ist der Laureat überzeugt - ein Prinzip, welches das von der FFG und den Ländern Steiermark, Wien, Tirol und Niederösterreich im Rahmen des COMET-Programms geförderte Kompetenzzentrum mit über 200 globale Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft seit Jahren erfolgreich umsetzt.



Gemeinsam mit Bernd Nidetzky wurden weitere, international renommierte WissenschafterInnen und verdiente Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der EU-Kommissar für Klimaschutz und Green-Deal-Verantwortliche, Frans Timmermanns, in Gent ausgezeichnet.

ugent.be/diesnatalis



