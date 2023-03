Neue Ausstellung „Kleintierzucht“ im Bezirksmuseum 11

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) läuft von Sonntag, 26. März, bis Freitag, 30. Juni, eine Ausstellung mit dem Titel „Wie die Kleintierzucht die Welt verändert“. Die Eröffnung der Schau findet in Anwesenheit von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart am Sonntag, 26. März, im Festsaal im Amtshaus am Enkplatz 2 statt. Um 11.00 Uhr beginnt die frei zugängliche Auftaktveranstaltung. Mit Bildern, Texten plus Objekten werden mehrere Schwerpunkte behandelt: „Geschichte der Kleintierzucht in Simmering und ganz Wien“ sowie „Geschichte und Aufgaben der Brieftauben“ und „Kleintierzucht heute“. Die Angaben in dieser Schau reichen vom „Blauen Wiener“, einer Kaninchenart, bis zum „Wiener Hochflieger“, einer Taubenrasse. Umfassende Erklärungen betreffen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Zucht von Hühnern, Hasen und Ziegen in „schlechten Zeiten“ ist ebenso ein Thema wie die Bedeutung von Kleintieren in der heutigen Alltagskultur. Das Museum ist jeden Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am 2. und 4. Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr offen. Immerzu ist der Eintritt kostenlos. Auskünfte: Telefon 4000/11 127 und E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen sind die Museumsräume stets gesperrt. Das Musik-Programm bei der Matinee bestreiten Helga Kohl (Gesang), Gertrude Kisser (Ziehharmonika) und Felix Lee (Klavier). Die Eröffnung der Ausstellung nimmt Helmut Pechlaner, der vormalige Direktor des „Tiergartens Schönbrunn“, vor. Die freiwillig arbeitende Museumsleiterin, Petra Leban, begrüßt das Publikum. Kurator der Ausstellung ist Erich Koller, der im „Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter mit Tier-, Natur- und Umweltschutz (RÖK)“ ehrenamtlich die Funktion des Jugendleiters ausübt. Gerne beantwortet der Fachmann Fragen per E-Mail: kolleridee@aon.at.

