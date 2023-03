AVISO: Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament

Anmeldung für Medienvertreter:innen

Wien (PK) - Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj wird kommenden Donnerstag, dem 30. März 2023, vor Beginn der Nationalratssitzung eine Videoansprache im Parlament halten. Eröffnet wird die parlamentarische Veranstaltung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka um 09.05 Uhr. Nach der Rede Selenskyjs kommen die Parlamentsfraktionen zu Wort, abschließend der Nationalratspräsident.

Anmeldung für den Medienbalkon im Nationalratssitzungssaal

Anmeldungen für den Medienbalkon im Nationalratssitzungssaal sind ab sofort per E-Mail unter medienservice @ parlament.gv.at möglich. Die Videoansprache des ukrainischen Präsidenten wird in der Mediathek des Parlaments simultan gedolmetscht übertragen. Das Signal kann als Cleanfeed oder in gedolmetschter Version übernommen werden. Für Detailinformationen zur Übernahme des Signals steht das Multimedia-Team der Parlamentsdirektion unter mediathek @ parlament.gv.at zur Verfügung. (Schluss) keg

