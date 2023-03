Jetzt sichern: Acht Stunden kostenlose Lernbegleitung mit dem NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: Angebot unterstützt Schüler und entlastet Familien

St. Pölten (OTS) - Auch im Sommersemester bietet die NÖ Familienland GmbH das Angebot der digitalen NÖ Lernwerkstatt in Form der digitalen Lernbegleitung durch Tutorinnen und Tutoren im Umfang von acht Stunden an. Noch bis zum 31. März können sich Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses dieses kostenlose Angebot sichern. „Mit dem NÖ Familienpass unterstützt die NÖ Familienland GmbH die Familien in Niederösterreich in vielen Bereichen. Die digitale Lernbegleitung im Umfang von acht Stunden bietet Kindern die Möglichkeit, schulische Defizite oder Wissenslücken aufzuholen. Wir freuen uns, die kostenlose 1:1 Lernbegleitung auch im kommenden Semester wieder anbieten und so gleichzeitig Familien in Niederösterreich entlasten zu können“, so Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Kostenlose digitale Lernbegleitung im Umfang von acht Stunden können sich die Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses noch bis 31. März sichern. Die acht Stunden müssen nicht in einem Unterrichtsfach am Stück genommen werden, sondern können auch auf unterschiedliche Fächer und Tutorinnen und Tutoren aufgeteilt werden. Vernetzt werden Schülerinnen und Schüler mit den jeweiligen Tutorinnen und Tutoren der unterschiedlichen Unterrichtsfächer schließlich über eine innovative Matchmaking-Plattform. Im Anschluss daran geht’s auch schon los: individuelle 1:1 online Lernbegleitung.

„Gerade im Sommersemester, wo es wichtig ist, das Schuljahr erfolgreich abzuschließen, ist die digitale Lernbegleitung ein hilfreiches Angebot. Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler und bieten den Tutorinnen und Tutoren in ihrer Rolle als Studierende an pädagogischen Hochschulen die Möglichkeit, Praxiserfahrungen zu sammeln. Gemeinsam ans Ziel kommen ist die Devise“, erläutert Teschl-Hofmeister die Vorteile der kostenlosen digitalen Lernbegleitung. Wer noch keinen Familienpass besitzt, kann diesen auf www.familienpass.at beantragen und anschließend noch bis 31. März das Angebot der kostenlosen digitalen Lernbegleitung auf www.noe-lernwerkstatt.digital in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at, bzw. Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at.

