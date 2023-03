Erste Obfrau des Kochverbandes Oberösterreich

Verband der Köche Österreichs hat erstmals in seiner 121jährigen Geschichte eine Obfrau der Sektion OÖ ernannt

Linz/Wien (OTS) - Erstmals leitet eine Frau die Sektion Oberösterreich des Verbands der Köche Österreichs. Küchenmeisterin Viktoria Stranzinger, eine renommierte und erfahrene Köchin, übernimmt die Leitung. Sie engagierte sich bereits in der Sektion und ist für ihre Fähigkeiten und ihr Engagement bekannt.



Stranzinger äußerte Stolz und fühlt sich geehrt, die erste Frau in dieser Position zu sein. Sie will die Sektion weiterhin in der österreichischen Gastronomie etablieren und Mitglieder in ihrem Handwerk unterstützen. Der Verband sieht ihre Ernennung als Meilenstein für Geschlechtergleichstellung und ermutigt Frauen, sich für Führungspositionen zu bewerben.



Der Verbandspräsident Küchenmeister Mike P. Pansi freut sich über Stranzingers Ernennung und ist zuversichtlich, dass sie die Sektion in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. "Wir hoffen, dass dies noch mehr Frauen ermutigt, im Verband mitzuwirken." Stranzingers Amtsantritt erfolgte am 20. März 2023.

Rückfragen & Kontakt:

VERBAND DER KÖCHE ÖSTERREICHS

GAFA- Judenplatz 3-4,

1010 Wien, Österreich

Mike Pansi: Tel. 0699 1257823

mike.pansi @ vko.at

https://vko.at/