Guntramsdorf: Bürgermeister*innen der Zukunft spielerisch gesucht

Computerspiel „Mayority“ lässt Bürgermeister-Job hautnah erleben und stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Ort. In der Mittelschule in Guntramsdorf startete dazu ein Pilotprojekt.

Niederösterreich/Wien (OTS) - “Mayority” ist ein so genanntes Serious Game für 10- bis 15-Jährige, mit dem näher gebracht werden soll, dass Bürgermeister*innen sehr oft schwierige Entscheidungen treffen müssen. Der Name “Mayority” leitet sich vom Englischen “Mayor”, also “Bürgermeister*in”, ab, denn im Spiel baut man als Bürgermeister*in eine Stadt auf und ist dafür verantwortlich, dass es allen gut geht. Man muss beispielsweise dafür sorgen, dass alle ein Dach über dem Kopf und Arbeit haben und es die Infrastruktur gibt, die einzelne Gruppen fordern. Das Spiel ist für den Unterricht an Schulen sowie für die Jugendarbeit in Gemeinden gedacht.

Gut durchdacht

Das didaktische Material ist auf Lehrpläne abgestimmt und enthält Vorschläge zur Leistungsmessung. Es orientiert sich am Europäischen Referenzrahmen „Kompetenzen für eine demokratische Kultur“ des Europarats und zielt auf Kompetenzen wie Werte, Fähigkeiten, Einstellungen, Wissen und kritisches Denken ab.

Dazu die Direktorin der Mittelschule in Guntramsdorf, Erika Klonner: “ Politische Bildung hat einen hohen Stellenwert in der Schule. Ziel ist es, dass unsere Schüler*innen einen aktiven Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft sowie zur Verwirklichung und Weiterentwicklung der Demokratie leisten. Zusammenhänge im politischen Geschehen und Schlüsselkompetenzen wie Toleranz und Respekt, Kritikfähigkeit und kritisches Denken, aber auch Teamfähigkeit werden mit viel Engagement vermittelt. ‚Mayority‘ und die begleitenden, professionell angeleiteten Reflexionsgespräche sowie die abschließende Diskussionsrunde mit Bürgermeister und Jugendgemeinderat leisteten einen wertvollen Beitrag zur Politischen Bildung: Die Jugendlichen konnten viele neu Einblicke in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse und deren Konsequenzen gewinnen.“

Im März war es schließlich soweit und nach Planungsgesprächen mit den Pädagog*innen vor Ort starteten die vier 4. Klassen in Guntramsdorf mit dem Spiel. Dabei war das Handy bei den Schüler*innen die beliebteste Spielkonsole, um sich als Bürgermeister*in zu versuchen.

Spätestens im zweiten Anlauf gelang es fast allen, sich als politisches Oberhaupt in der virtuellen Gemeinde beliebt zu machen. Spielerisch wurden Erfahrungen gesammelt aber auch die Einsicht gewonnen, dass es oftmals gar nicht so leicht ist, die Wünsche der Bürger*innen immer zu erfüllen.

„ Ich finde diese Initiative wirklich gelungen, daher haben wir als Gemeinde natürlich die Kosten für die Lizenzen übernommen, damit möglichst viele der Schüler*innen teilnehmen können. Es braucht diesen spielerischen Zugang, um einerseits zu begreifen, wie vielfältig die Aufgaben einer Gemeinde sind, aber auch andererseits zu erkennen, dass man für die bewusst getroffenen Entscheidungen natürlich auch die Konsequenzen tragen muss. Demokratie also somit erlebbar wird “, so Bürgermeister Robert Weber.

Darüber hinaus werden weitere Themen wie unterschiedliche Herkunft oder Flucht innerhalb einer Gemeinde mit „Mayority“ transportiert und versucht, das Miteinander einer örtlichen Gesellschaft zu stärken, um Gemeinde und Politik für Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen.

„ Wir möchten mit Mayority dazu beitragen, Kinder und Jugendliche dafür zu sensibilisieren, dass Demokratie ebenso schützenswert ist wie die Umwelt. Wenn man das in der Schule bereits spielerisch ausprobiert, weiß jede*r, dass sie/er* sich einbringen und gestalten kann: in der Familie, der Klasse, der Gemeinde und darüber hinaus “, Katharina Grabner, Projektleitung von Mayority (WOTI World of Tomorrow Institute GmbH)

Am Ende der Spieleserie haben die Klassen ihre Erfahrungen in der Gruppe reflektiert und auf diese Weise Interviewfragen für den „echten“ Bürgermeister aus Guntramsdorf vorbereitet. Bei einem gemeinsamen Abschlusstermin am 23.3. wurden die Eindrücke dann miteinander diskutiert.

Das Treffen fand im eben erst neu renovierten Turnsaal der Schule statt, für dessen Umbau 1,5 Mio Euro investiert wurden.

Pädagog*innen und Politiker waren sich auf jeden Fall einig: „So lassen sich vielleicht heute schon die Bürgermeister*innen für morgen finden!“

Mehr über „Mayority“ unter: https://www.mayority-game.com/

