Henry Chang, CEO von Wemade, präsentiert auf der GDC 2023 seine Vision der Inter-Game-Economy

San Francisco, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nachdem sich ein Großteil der Gespräche auf der diesjährigen Game Developers Conference (GDC) in San Francisco auf die unzähligen Möglichkeiten konzentriert hat, wie sich die Gaming-Branche entwickeln könnte, hat sich die Präsentation von Henry Chang, CEO von Wemade mit dem Thema „The Future of Gaming: Inter-Game Play and Beyond" als zeitgemäß erwiesen. Henry Chang sprach ausführlich darüber, wie Innovatoren, darunter Spieleentwickler und -studios, die Zukunft der Spiele gestalten können, indem sie die Blockchain-Technologie nutzen, um eine nahtlose Inter-Game-Economy zu schaffen, durch die ungehindertes Spielen innerhalb und zwischen Spielen auf allen Plattformen ermöglicht wird. Weitere Highlights der Präsentation sind:

Durch die Blockchain-Technologie können Spiele mehr Spaß machen, wenn eine gut durchdachte In-Game-Economy mit der Realität verbunden wird.

Die Economies von MIR4 und MIR M werden miteinander verbunden, um eine Inter-Game-Economy und ein Inter-Game-Play aufzubauen

WEMIX PLAY, bei dem das Inter-Game-Play unterstützt wird, wird allen Entwicklern die notwendigen Tools für die Entwicklung von Blockchain-Spielen zur Verfügung stellen

Was die Blockchain-Technologie tun kann

„Was die Blockchain-Technologie tun kann, ist, gute Spiele noch unterhaltsamer zu machen", sagte er, „indem sie die Inter-Game-Economies gut gemachter Spiele mit der realen Economy über Spieltoken und NFTs verbindet."

„Spiele werden unterhaltsamer, wenn die Blockchain-Technologie genutzt wird. NFTs und Spieltoken können ausgegeben und in und außerhalb von Spielen ausgetauscht werden, wodurch eine einzigartige Game-Tokenomics entsteht."

Die Vorteile einer vernetzten Inter-Game-Economy: MIR4 und MIRM

„Jeder kann ein neues Spiel erstellen, indem er die Spieltoken und NFTs von MIR4 [auf der Blockchain-Game-Plattform WEMIX PLAY] verwendet."

[Bezieht sich auf die Interaktion zwischen spielinternen Economics von Blockchain-Versionen von MIR4 und MIR M] „Diese Prozesse [der Beschaffung von spielinternen Ressourcen, Spieltokens und Governance-Tokens der beiden Spiele] werden eine Inter-Game-Economy schaffen, in der die Economics von MIR M und MIR4 direkt und indirekt miteinander verbunden sind, was wiederum zum Inter-Game-Play führen wird."

„Die Anzahl Benutzer und der Verkauf von [MIR4s] erhöhte sich [nach dem Start von MIR M]", was „ein beispielloses Phänomen ist, das durch die Inter-Game-Economy und das Inter-Game-Play geschaffen wurde. Eine sehr grundlegende und einfache Verbindung löste ein neues Gameplay aus, das es so noch nie zuvor gab."

Wie die Zukunft der Inter-Game-Economy aussehen wird

Während „alle Spiele unabhängig voneinander wie Inseln existiert haben", entsteht in Zukunft „das massive Phänomen, dass mehrere Spiele durch die Blockchain-Technologie verbunden sind".

„Jeder spielt gerne und engagiert sich in wirtschaftlichen Tätigkeiten, aber wenn diese Aktivitäten durch die Blockchain-Technologie verbunden werden, kann dieses riesige Ökosystem, das eine Inter-Game-Economy und ein Inter-Game-Play ermöglicht, als Metaverse bezeichnet werden."

Zusammenarbeit zwischen Wemade und Spieleentwicklern

„Die Stärke von Spieleentwicklern liegt bei der Entwicklung unterhaltsamer Spiele."

„Durch die Zusammenarbeit können wir diese unglaubliche Chance nutzen und die aufstrebende Gaming-Landschaft meistern."

„Bei Wemade unterstützen wir alle Spieleentwickler, die an der Blockchain-Technologie interessiert sind und helfen ihnen, herausragende Blockchain-Games zu entwickeln.

