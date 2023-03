Zarits: Der Sport braucht Sichtbarkeit in seiner ganzen Breite und Vielfalt, gerade im ORF!

ÖVP-Sportsprecher begrüßt Bekenntnis der Bundesregierung zum Erhalt der Inhalte des Spartenkanals Sport+ und Erarbeitung eines Konzepts zur Sicherung der Präsenz

Wien (OTS) - "Der Sport braucht Sichtbarkeit. Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Bundesregierung, die mediale Aufmerksamkeit für den österreichischen Sport in seiner ganzen Breite und Vielfalt sicherzustellen", sagte heute, Donnerstag, der Sportsprecher der ÖVP, Christoph Zarits, und weiter: "Ich begrüße daher das Bekenntnis der Bundesregierung zum Erhalt der Inhalte des Spartenkanals Sport+ und dass zu diesem Zweck vom ORF in enger Abstimmung mit der Bundesregierung Konzepte zur Sicherung der Präsenz von ORF Sport+ erarbeitet werden sollen."

Annähernd zwei Millionen Österreicher/innen seien Mitglied in einem Sportverein. Und in kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich Österreichs sei das Ehrenamt so breit und bedeutend wie im Sport: Mit 500.000 Ehrenamtlichen mit einem wöchentlichen Arbeitsvolumen von 2,2 Millionen Stunden und einem Bruttoproduktionswert von 1094,4 Millionen Euro.

Die vergangenen Jahre waren hauptsächlich geprägt von (sport)politischem Krisenmanagement, um den Sport während und nach der Covid-19-Pandemie sowie der Phase der Inflation abzusichern und zu stärken. Im Zentrum stand lange Zeit die Unterstützung der Vereine im Kampf um jedes Mitglied, um jede Anfängergruppe, um jeden Mitgliedsbeitrag. "Umso wichtiger ist es, dem Sport in seiner ganzen Breite und Vielfalt eine Perspektive für eine zeitgemäße und breite Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu geben." (Schluss)

