„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ über „Macht und Ohnmacht in der Politik“

Am 24. März um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie arbeitet und lebt es sich im Zirkel der politischen Macht? Wie funktioniert politische Öffentlichkeitsarbeit hinter den Kulissen? Was sollten die Wählerinnen und Wähler darüber wissen und warum ist das Image vieler politischer Akteurinnen und Akteure heute schwerer zu prägen als vor 20 Jahren? Wer ist letztlich mächtiger – jene, die in der ersten Reihe stehen oder ihre Beraterinnen und Berater? Bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ diskutieren dazu am Freitag, dem 24. März 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2:

Gerald Fleischmann, Kommunikationschef der ÖVP, war zehn Jahre lang als Berater an der Seite von Sebastian Kurz und ist seit Dezember Berater von Bundeskanzler Karl Nehammer. In seinem Bestseller „Message Control“ gibt er Einblicke in das Politikgeschäft.

Ihm gegenüber nimmt der ehemalige Grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober Platz, der in seinem Buch „Pandemia“ auf die Corona-Pandemie zurückblickt und auch über seine ganz persönliche Zäsur mit dem Politikgeschäft schreibt.

