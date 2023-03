Weratschnig/Grüne: Fahrgast-Zuwachs der Wiener Öffis zeigt, dem klimaschonenden öffentlichen Verkehr gehört die Zukunft

Leistbare Tickets und attraktive Verbindungen machen Fahrgäste zu Stammkund:innen

Wien (OTS) - „Der bemerkenswerte Fahrgast-Zuwachs in den Wiener Öffis zeigt klar, dass dem attraktiven, leistbaren Öffentlichen Verkehr die Zukunft gehört. Da braucht es niemanden zu verwundern, dass es mittlerweile in Wien bei weitem mehr Öffi-Stammkund:innen gibt, als Autos“, freut sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, über die neuesten Fahrgäste-Daten der Wiener Linien. „Nicht vergessen darf man dabei, dass wir diese erfreulichen Zahlen insbesondere dem engagierten Einsatz hunderter Mitarbeiter:innen der Wiener Linien verdanken, die auch in Zeiten akuten Personalmangels täglich ihr Bestes geben“, betont Weratschnig.

„Innovative und leistbare Lösungen für Öffinutzer:innen, stehen schon seit vielen Jahren im Fokus von uns Grünen. Mit dem 365-Euro-Jahresticket sind wir in Wien vorausgegangen und konnten schrittweise mit weiteren Bundesländern den Weg hin zum Klimaticket ebnen. Damit haben wir eine neue Ära des Öffentlichen Verkehrs in Österreich eingeläutet und sind Vorreiter in Europa. Das ist eine klare Grüne Erfolgsgeschichte, auf der wir weiter aufbauen wollen“, hält Weratschnig fest.

Erfreut zeigt sich der Verkehrssprecher auch über die laufenden Fortschritte beim U-Bahnbau in der Bundeshauptstadt: „Die Arbeiten am Projekt U2xU5 laufen auf Hochtouren. Mit der Erweiterung bekommt der Öffentliche Verkehr in Wien noch einen weiteren wichtigen Impuls, den wir als Bund mit der Hälfte der Baukosten unterstützen.“

„Je günstiger, barrierefreier und attraktiver die Öffis sind – in der Stadt wie auch auf dem Land – desto mehr Bürger:innen lassen sich von den Vorteilen überzeugen“, meint Weratschnig. Darum stellt das Klimaschutzministerium den heimischen Verkehrsverbünden zwischen Vorarlberg und dem Burgenland jährlich über 100 Millionen Euro zur Verfügung, um die Angebote an den Tagesrandzeiten auszuweiten, Takte zu verdichten und regionale Klimatickets noch günstiger anbieten zu können. Aktuell werden von den Wiener:innen rund drei Viertel aller Wege mit Öffis, zu Fuß oder mit dem Rad zurück gelegt. „Wir Grüne werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass der Umweltverbund aus klimafreundlichem, leistbarem Öffentlichen Verkehr und Aktiver Mobilität noch attraktiver und angenehmer für die Bürger:innen wird“, sagt Weratschnig.

