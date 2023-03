Industrie ad Arbeitnehmervertreter & NGOs: Unreflektierte Blockadehaltung ist überzogen

Export ist Basis für heimischen Wohlstand – geopolitische Verschiebungen machen neue Partner notwendig

Wien (OTS) - Arbeitnehmervertreter und NGOs gefährden mit ihrer unreflektierten Panikmache ein historisches Momentum zur Verstärkung des Handels mit der Mercosur-Region. Fakt ist – in Europa gelten europäische Werte und Standards, auch ein Handelspakt ändert daran nichts. Eine zentrale Säule unserer heimischen Industrie ist der Handel mit Partnern und Regionen in der Welt – jeder vierte Steuereuro wird durch den Export generiert. Gerade in Zeiten der geopolitischen Verschiebungen, die wir gerade erleben, sollten wir die Chancen nutzen, die sich uns bieten und strategische Handelspartnerschaften schließen. Das Abkommen wurde bereits über viele Jahre verhandelt und wohl überlegt. Bei jedem Handelsabkommen die Lohndumping-Keule ins Fenster zu stellen, erstickt die Handelsdiplomatie für die Österreich weltweit geschätzt wird. Auch der Blick nach Europa zeigt, dass Österreich mit seiner undifferenzierten Blockadehaltung zunehmend isoliert steht.

