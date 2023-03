i2i Systems erfüllt erfolgreich strenge SLAs großer Telecom-Kunden mit Volt Active Data

Bedford, Mass., 23. März 2023 (ots/PRNewswire) - Führendes internationales IT-Unternehmen ersetzt Oracle durch Volt, um Anforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Geo-Redundanz zu erfüllen

Volt Active Data, die einzige kompromisslose Datenplattform zur Unterstützung von Anwendungen, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Konsistenz erfordern – und das alles gleichzeitig, gab heute bekannt, dass i2i Systems einen globalen Telekommunikationskunden mit Hauptsitz in Türkei erfolgreich unterstützen kann, nachdem er Probleme mit Oracle Times Ten hatte.

„Als wir die anspruchsvollen SLAs unseres Kunden, eines führenden globalen Telekommunikationsbetreibers, sahen, wussten wir, dass es zu teuer und zeitaufwändig wäre, dies mit Oracle zu realisieren", sagte Mennan Tekbir, Principal Solutions Architect bei i2i Systems. „Volt hat es uns nicht nur ermöglicht, diesen wertvollen Kunden zu halten, sondern ihn auch mit niedrigen TCO zu unterstützen, ohne Kompromisse bei den wichtigen SLAs eingehen zu müssen, die das Unternehmen verlangt."

Mit Volt ist i2i Systems in der Lage, ein hochverfügbares, hochskalierbares und geo-redundantes Online-Abrechnungssystem zu liefern, das 100.000 Transaktionen gleichzeitig in 30 Millisekunden oder weniger verarbeiten kann.

„Wenn ein Server abstürzt, können die anderen Server die Anfrage noch bearbeiten", sagte Tekbir. „Es gibt keinen Service-Verlust".

Die hohe Verfügbarkeit und dreifach aktive Geo-Redundanz von Volt erhöhen den Wert der Plattform und stellen sicher, dass der Service des Telekommunikationsanbieters aufrecht erhalten bleibt und kontinuierlich gut ist.

„Wir sind begeistert von dem Erfolg, den i2i Systems mit unserer führenden kompromisslosen Datenplattform erzielen konnte, und freuen uns darauf, diesen Erfolg auch neuen Kunden von i2i und Volt zu ermöglichen", sagte Volt CEO David Flower.

Informationen zu Volt Active Data

Die Plattform Volt Active Data ermöglicht eine Skalierung ohne Kompromisse in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit oder Konsistenz. Basierend auf einem vereinfachten Stack, der Entscheidungen in weniger als 10 Millisekunden treffen kann, ermöglicht die kompromisslose Grundlage von Volt Unternehmen, den ROI ihrer Investitionen in 5G, IoT, KI/ML und andere Bereiche zu maximieren.

Informationen zu i2i Systems

i2i Systems, ein zu 100 % lokales Forschungs- und Entwicklungs- sowie Softwareunternehmen, bietet alle Software für die Geschäfts- und Betriebsunterstützung (BSS) an, die Betreiber im Bereich der Telekommunikation benötigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche Investitionen im Bereich 5G getätigt und ein fortgeschrittenes Niveau in der Produkt- und Systementwicklung für das 5G-Kernnetz und das 5G-RAN erreicht. i2i Systems setzt seine Systeme bei vielen verschiedenen Betreibern in Europa, Amerika, Asien und Afrika erfolgreich ein.

