SecurITy- & Risk Management Konferenz von LSZ brachte in Loipersdorf wieder die Profis zusammen

Mehr als 250 Gäste bei beim bewährten Fachkongress für IT-Sicherheitsverantwortliche

Bad Loipersdorf (OTS) - Gestern (Mittwoch, 22. März) und heute fand der SecurITy & Risk Management Kongress von LSZ in Bad Loipersdorf statt. Die mehr als 250 Gäste erlebten mehr als 20 Speaker in Key Notes, Diskussionsrunden und Workshops zu aktuellen Fachthemen. Sarah Kriesche (ORF/Ö1/FM4) gab eingangs eine Key Note über „Wenn der Chatbot zum Hacker wird“. ChatGPT 4 selbst wurde live als „Expertin“ in die Panel-Diskussion zum Start eingebunden und nahm auch zur Frage Stellung, ob es eine Bedrohung sein könnte. Volker Kozok, 1. Vorsitzender des Vereins Netzwerk für Cyber Intelligence e.v., referierte zu „Hybrid Warfare - der russisch-ukrainische Cyberwar und die Auswirkungen auf Politik und Wirtschaft“. Ein weiterer Höhepunkt war die abschließende Diskussion zwischen der Rechtsanwältin Eva Hammertinger und ORF-Moderator Tarek Leitner über Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Für die fachkundige Moderation der beiden Konferenztage sorgten Jimmy Heschl (Red Bull) und Martin Pils (FACC).

Claudia Marx und Elmar Rodler vom Kongressveranstalter LSZ konnten sich über die bisher größte Security- & Risk Management Konferenz freuen: „Unser Programm umfasste die spannenden aktuellen Themen wie Datenschutz, Cloud Security und Verschlüsselung, Security as a Service, Resilienz und nicht zuletzt KI und Emerging Technologies. Die Stimmung war auch beim fachlichen persönlichen Austausch vor Ort unter den CISOs, CSOs, IT-Security Verantwortlichen, Risk & Compliance-Verantwortlichen und CIOs wieder großartig.“

Hochkarätige Partner beim etablierten Konferenzformat für IT Sicherheit

SentinelOne unterstützte als Premium Partner das Event; weitere hochkarätige Partner waren Anovis, Blackberry Cybersecurity, CERTAINITY, CERTITUDE, COMMVAULT, CROWDSTRIKE, Deloitte, GENOA, iC Consult, Kiteworks, nimbusec, nviso, OMICRON, Rohde & Schwarz, RUBICON, R4C, Saporo, SEC Consult, Semperis, Serviceware, ShardSecure, Sophos, Tenable, Thales, T-Systems, UNINET, Varonis und Veeam.

Die nächste facheinschlägigen Events von LSZ sind das Green Business Disruption Summit mit Praxisfokus auf Green IT und der Verleihung des Green Business Data Award am 4. Mai in Wien, die Konferenz „Rise of Technology“ von 14.-15. Juni in Waidhofen an der Ybbs sowie das Cyber Crime Forum am 20. Juni in Wien. Nach dem Sommer folgen der IT-Security & Cyber Crime West am 19. September 2023 in Bregenz und Talents for IT Future am 8. November in Graz. (www.lsz.at)

Über „LSZ – Future Connections“: Das 1988 gegründete Unternehmen LSZ GmbH veranstaltet heute österreichweit über 40 Kongresse und Fachkonferenzen pro Jahr, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Neue Konferenzthemen 2022/23 umfassen Nachhaltigkeit, Produktion und User Experience. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR- und Marketing- sowie Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

Rückfragen & Kontakt:

LSZ GmbH

Claudia Marx+43 (1) 50 50 900 - 62

claudia.marx @ lsz.at