VP-Gorlitzer: Hacker versucht mit Gastpatienten von den Problemen in Wien abzulenken

Ursachen sind in Wien hausgemacht

Wien (OTS) - „Die inländischen Gastpatienten werden immer wieder für die Überlastung des Wiener Gesundheitssystems verantwortlich gemacht. Stattdessen ist die Ursache hausgemacht“, so Gemeinderat Michael Gorlitzer angesichts der Fragestunde in der heutigen Sitzung.

So mache Stadtrat Hacker für die aktuelle Unzufriedenheit die Gastpatienten verantwortlich. Eine nachvollziehbare Statistik dazu fehlt aber, denn viele dieser sogenannten Gastpatienten haben zwar einen Wohnsitz in einem benachbarten Bundesland, aber arbeiten und wohnen hauptsächlich in Wien.

So entgegnete Gorlitzer etwa Hacker auf dessen Verlautbarung, dass man sich einen Blinddarm nicht in Wien entfernen lassen muss: „Leider weiß aber ein Blinddarm nicht, in welchem Bundesland er sich entzündet. Denn über 80 % der Blinddarmentzündungen werden in der Nacht symptomatisch“, so Gorlitzer weiter.

Zudem wies der Stadtrat auch auf eine entsprechende Rechtsvorschrift hin, wonach jedes Bundesland selbst für die Gesundheitsversorgung zuständig sei. Ebenso sei aber auch normiert, dass für Personen, die im Grenzgebiet zweier oder mehrerer Länder wohnen, die Anstaltspflege auch in Wien sichergestellt werden muss.

„Der Gesundheitsstadtrat versucht mit den Gastpatienten von den eigentlichen Problemen im Gesundheitsbereich abzulenken. Eigentlich ist die Versorgung der großen Mehrheit dieser Patienten klar gesetzlich geregelt. Die Abweisung dieser Patienten auf die Ärztinnen und Ärzten abzuschieben ist unverantwortlich und entschieden abzulehnen“, so Gorlitzer weiter und abschließend: „Für die finanzielle Abgeltung sind die zuständigen Landesräte verantwortlich. In Wien wird seit Jahren gejammert, aber weder im Finanzausgleich noch bilateral mit anderen Bundesländern entsprechende Verhandlungen aufgenommen. Das muss sich endlich ändern.“

