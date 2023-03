Zum 60. Geburtstag von Quentin Tarantino: „dokFilm“-Premiere „Tarantino – The Bloody Genius“ am 26. März

Um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Reservoir Dogs“, „Pulp Fiction“, „Jackie Brown“, „Kill Bill“, „Death Proof“, „Inglorious Basterds“, „Django Unchained“, „The Hateful Eight“: Die legendären ersten acht Filme von US-Kultregisseur Quentin Tarantino stehen am Sonntag, dem 26. März 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 im Mittelpunkt der „dokFilm“-Premiere „Tarantino – The Bloody Genius“. Mit seinen blutigen, visuell einzigartigen und oft subversiv witzigen Arbeiten zählt Quentin Tarantino zu den einflussreichsten Filmemachern der vergangenen drei Jahrzehnte. Tara Wood beleuchtet in ihrem 2019 entstandenen Dokumentarfilm das bewegte Leben, das außergewöhnliche Werk sowie das einzigartige Genie der vielfach preisgekrönten Hollywood-Ikone und konzentriert sich dabei auf die ersten 21 Schaffensjahre, die Tarantino u. a. zwei Oscars, drei Golden Globes und die Goldenen Palme von Cannes einbrachten. Am 27. März feiert Quentin Tarantino seinen 60. Geburtstag.

Mehr zum Inhalt:

Visionär, brillant und die Stimme einer ganzen Generation: Quentin Tarantino ist es gelungen, zu einem der bekanntesten Regisseure der Welt zu werden. Er gilt als der Meister des inszenierten Blutbads und viele Schauspielerinnen und Schauspieler träumen davon, einmal in einem seiner Filme „durch Tarantinos Hände“ zu sterben.

Unterstützt durch Exklusiv-Interviews mit zahlreichen seiner Wegbegleiter/innen und angereichert mit Filmausschnitten beleuchtet Regisseurin Tara Wood Quentin Tarantinos spannende Reise von der Videothek bis in den Hollywood-Olymp und lässt dabei kaum ein Geheimnis seines Erfolges ungelüftet. Christoph Waltz, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Diane Kruger und viele weitere geben tiefe Einblicke in Denken und Schaffen der umstrittenen Regielegende. Während der Dreharbeiten zur Dokumentation stand Quentin Tarantino noch vor der Produktion seines Films „Once Upon a Time in … Hollywood“.

