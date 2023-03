Green Street feiert 15-jähriges Jubiläum in London mit der Neuauflage von „Heard on the Thames" und gesamteuropäischen Meilensteinen im Bereich Gewerbeimmobilien

London, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) - Green Street, der bedeutendste Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien, feierte das 15-jährige Bestehen seiner Londoner Niederlassung mit der 2023er Neuauflage des Forschungsberichts Heard on the Thames. Das Unternehmen reflektiert auch, wie sich seine Informationen über öffentliche und private Gewerbeimmobilien weiterentwickelt und erweitert haben, um die europäischen Marktteilnehmer besser zu bedienen.

Heard on the Thames befasst sich auf vierteljährlicher Basis mit den wichtigsten Immobilienthemen in der Europäischen Region. Nach einer mehr als siebenjährigen Pause stellt der Bericht wieder Denkanstöße zu einer Vielzahl von Themen für öffentliche und private Immobilieninvestoren, Kreditgeber, Banker und andere Branchenteilnehmer zur Verfügung. Im Bericht vom März 2023 mit dem Titel „European Soul Searching" beleuchtet Peter Papadakos, Geschäftsführer und Head of European Research bei Green Street, die Entwicklung des Europäischen REIT-Sektors seit 2008.

„Der Europäische Immobilienmarkt und unser Unternehmen haben sich in den letzten 15 Jahren bedeutend weiterentwickelt", so Jeffry Stuek Jr, CEO von Green Street. „Während wir uns anfangs auf den europäischen öffentlichen Markt konzentrierten, haben wir unsere Investitionen rasch zu einer branchenführenden Palette von Produkten und Dienstleistungen für den privaten Markt ausgebaut, um unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Anlagestrategien und der Maximierung ihrer Erträge zu unterstützen."

Da die Nachfrage nach Marktinformationen für private Immobilien in den letzten Jahren zugenommen hat, reagierte Green Street mit diesen wichtigen strategischen Schritten:

Das Londoner Büro belegt jetzt zwei Etagen in der 25 Maddox St. in London, von wo aus Green Street den europäischen Immobilieninvestoren immer mehr relevante Produkte und Services zur Verfügung stellen will. Wenn Sie „Heard on the Thames" lesen möchten, setzen Sie sich bitte mit Green Street in Verbindung.

Informationen zu Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für Gewerbeimmobilien in den USA und Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern bei der Optimierung von Investitionen und strategischen Entscheidungen. Das Unternehmen liefert über eine SaaS-Plattform exklusive Marktinformationen, handlungsorientierte Erkenntnisse und vorausschauende Analysen. Weitere Informationen finden Sie auf www.greenstreet.com.

