Barbara Schöneberger begrüßt in „Verstehen Sie Spaß?“ Armin Assinger, Sunnyi Melles, Hartmut Engler, Howard Carpendale und viele mehr

Am 25. März um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag, dem 25. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1. In den neuesten Spaßfilmen mit der versteckten Kamera stehen wieder zahlreiche Prominente im Mittelpunkt – von denen einige als Lockvögel unterwegs waren, während andere selbst in die Falle getappt sind. Mit dabei sind u. a. Ex-Skirennfahrer und ORF-Moderator Armin Assinger, die Schauspielerinnen Sunnyi Melles und Rhea Harder sowie Comedian Matze Knop – außerdem PUR-Frontman Hartmut Engler und Musiklegende Howard Carpendale, die beide auch als Showacts auf der Bühne zu sehen sind.

Die Spaßfilme mit versteckter Kamera:

Armin Assinger versus Markus Wasmeier auf der „Streif“

Kein Zweiter kommentiert die Abfahrten beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel so treffend und emotionsgeladen wie Ex-Skirennfahrer und ORF-Moderator Armin Assinger. Für die „Streif“ 2023 ist der Kärntner dank „Verstehen Sie Spaß?“ als Gastkommentator für einen US-Fernsehsender engagiert. Leider treffen die Expertenanalysen so gar nicht den Geschmack der Kollegen aus Übersee. Das liegt zum einen an Armins Nachnamen, der für die prüden Amerikaner entschieden zu viel „Ass“ enthält. Und zum anderen an dem per „Knopf im Ohr“ zugeschalteten Dolmetscher, denn am anderen Ende der Leitung sitzt sein einstiger Pistenrivale, der Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier.

Sunnyi Melles als furchtbare Fürstin

In der Oscar-nominierten Satire „Triangle of Sadness“ brilliert Sunnyi Melles als exzentrische Oligarchen-Gattin. Auch als Lockvogel in der Rolle einer vermeintlichen Fürstin beweist sie ihr komödiantisches Talent: Ahnungslose Lieferanten sollen ein Paket neben einer antiken Vase deponieren – doch der präparierte Tisch bricht unter der Last zusammen und das wertvolle Porzellan zerbricht. Der Hofmarschall der adligen Dame verkündet ein Urteil nach althergebrachtem Burgrecht. Die Boten müssen als Wiedergutmachung das fürstliche Silberbesteck polieren und ihre Kunstfertigkeit als Holzschnitzer unter Beweis stellen.

Matze Knop als Touristen-Schreck in Kitzbühel

An den neuartigen elektronischen Drehkreuzen in der Talstation in Kitzbühel müssen sich die Skifahrer/innen erst einmal auf Pistentauglichkeit prüfen lassen. Wer dabei die eigene Skipassnummer undeutlich aufsagt, den Automaten nicht vorschriftsmäßig für die Pulsmessung umarmt oder das eingebaute Stethoskop falsch bedient, hat schlechte Karten. In einer Doppelrolle als Automatenstimme und genervter Service-Mitarbeiter stellt Lockvogel Matze Knop die Geduld und Leidensfähigkeit der Skitouristen auf eine harte Bewährungsprobe.

Unverfrorene Sponsoren erwischen Hartmut Engler eiskalt

PUR-Frontman Hartmut Engler engagiert sich seit Langem für den Eishockeyverein seiner Heimatstadt, die Bietigheim Steelers. Um deren Wiederaufstieg in die erste Liga zu sichern, trifft sich der Sänger mit zwei potenziellen Sponsoren. Doch die schwerreichen Schweizer Eheleute sind Lockvögel. Beim Geschäftstermin entpuppt sich die Millionärsgattin als ambitionierte aber talentfreie Hobbysängerin, die gerne Englers neue Duettpartnerin wäre.

Howard Carpendales Schlagernacht voll Schabernack

Gerade erst hat die 77-jährige Musiklegende Howard Carpendale mit der Tour „Die Show meines Lebens“ 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Während eines Auftritts bei der „Schlagernacht des Jahres“ wird der Sänger mit einer Serie unerklärlicher Pannen konfrontiert: Er muss ein aberwitzig langes Song-Intro überstehen, schlägt sich mit einem defekten Mikrofonständer herum und wird von einem Fan-Ansturm samt skurrilen Geschenken überrascht.

Casting-Chaos mit Rhea Harder

Es gibt eine unerwartete Umbesetzung in der Serie „Notruf Hafenkante“: Schauspielerin Rhea Harder soll ihren neuen Kollegen bei einem Casting-Termin auf Herz und Nieren prüfen. Doch die erhoffte Harmonie bleibt beim gemeinsamen Vorsprechen aus: Im Gegensatz zu ihrem alten Kollegen ist der Neue weder smart noch charmant oder gutaussehend, vor allem aber mangelt es ihm an Kollegialität.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at