„Was gibt es Neues?“ mit Resetarits, Malarina, Sarsam, Stabinger und Gernot am 24. März in ORF 1

Wien (OTS) - Bei Oliver Baier dreht sich in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 24. März 2023, um 22.40 Uhr in ORF 1 alles um den Mond. Gefeiert wird das 50-jährige Jubiläum des Pink-Floyd-Albums „The Dark Side of the Moon“.

Lukas Resetarits, Malarina, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Viktor Gernot rätseln, worum es sich bei „Altlicht“ handelt. Ein Tipp: Es wird nicht im Restmüll entsorgt! Für Unterhaltung sorgt auch die Frage nach dem Verwendungszweck von Poolnudeln im Streichelzoo. Die Promifrage stellt in dieser Folge Michaela Dorfmeister, die wissen möchte, warum die „Gestern“- und „Morgen“-Inseln ihre Namen tragen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at