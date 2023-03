Wien Ticket Osteraktion von 24. März bis 10. April 2023

Bis zu 40% Ermäßigung auf zahlreiche Events

Wien (OTS) - Wien Ticket, der Full-Service-Ticketdienstleister der Wien Holding, bietet bei seiner Osteraktion von 24. März bis einschließlich 10. April 2023 bis zu 40 Prozent Ermäßigung auf zahlreiche Veranstaltungen. Von Pop/Rock über Musical bis Ballett, Klassik, Kabarett und Theater – bei der diesjährigen Osteraktion von Wien Ticket gibt es Top-Ermäßigungen auf zahlreiche Veranstaltungshighlights für die ganze Familie – den Osterhasen freut es!



Buchbar ist die Aktion online über www.wien-ticket.at im Wien Ticket-Call-Center unter 01/58885 (täglich von 8 bis 20 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper sowie an allen Wien Ticket-Vorverkaufsstellen



Highlights der Osteraktion 2023

Joe Satriani, Wiener Stadthalle, am 8.4.2023, Eintritt -10%

Romantik im Musikverein, Musikverein, am 16.4.2023, Eintritt -20%

Suzi Quatro & Band, Wiener Stadthalle, am 16.5.2023, Eintritt -20%

Musical „Der Glöckner von Notre Dame“, Ronacher, alle Vorstellungen April bis Juni 2023, Eintritt -20%

Musical „Rebecca“, Raimund Theater, alle Vorstellungen April bis Juni 2023, Eintritt -20%

Wiener Kabarettfestival, Rathaus, Juli 2023, Eintritt -10%

All we need is Love, Schloss Laxenburg, alle Termine, Eintritt -20%

Kindertheater „Die Geggis“, Franzensburg in Laxenburg, 6.8.2023, Eintritt -20%

Kaiser Wiesn, Wiener Prater, 21.09.2023 – 08.10.2023, Eintritt -10%

Bibi Blocksberg – Alles wie verhext! Wiener Stadthalle, 13.10.2023, Eintritt -10%

Andreas Gabalier, Wiener Stadthalle, 04.11.2023, Eintritt -30%

Kabarettgipfel, Wiener Stadthalle, am 6. + 7.11.2023, Eintritt -10%

Ballett Schwanensee, Wiener Stadthalle, 13.1.2024, Eintritt -20%

Holiday on Ice, Wiener Stadthalle, alle Termine, Eintritt -20%

Ballett Nussknacker, Wiener Stadthalle, 14.12.2024, Eintritt -20%

Weitere Veranstaltungen unter www.wien-ticket.at



Wien Ticket-Gutscheine fürs Osternest

Wer noch keine konkreten Pläne für einen Veranstaltungsbesuch hat, ist mit den Wien Ticket-Gutscheinen gut beraten. Die Gutscheine sind für alle Veranstaltungen, die von Wien-Ticket angeboten werden, einlösbar und der Gutscheinbetrag ist frei wählbar.



Die Gutscheine gibt es online unter https://www.wien-ticket.at/de/service/gutschein, auch in der bequemen Print@home-Variante.



Tipp: Wien Holding-Ostergewinnspiel

Bei der Wien Holding ist ab 29. März 2023 wieder täglich Ostereiersuchen angesagt. Beim Gewinnspiel "Ostern in Wien" gibt es bis 9. April tolle Preise der Wien Holding-Unternehmen zu gewinnen: Tickets für den Twin City Liner der Central Danube, Eintrittskarten für die Wiener Stadthalle und die Therme Wien, Museumstickets und noch viel mehr.



Täglich mitmachen lohnt sich, ab 29. März unter https://www.wienholding.at/Ostern-in-Wien-Gewinnspiel



