Vincent Bueno, TEYA & SALENA, Jan-Gregor Kremp und Jana Roschitz am 24. März im Gespräch mit „Vera" in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 24. März 2023, sind der ehemalige Song-Contest-Teilnehmer Vincent Bueno, Österreichs diesjährige ESC-Kandidatinnen TEYA & SALENA, der ehemalige „Alte“ Jan-Gregor Kremp, der die Krimi-Serie kürzlich verlassen hat, sowie Novizin Jana Roschitz um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Für das Duo TEYA (22) & SALENA (25) ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Nachdem sich beide Sängerinnen unabhängig voneinander bereits erfolglos für den Eurovision Song Contest beworben hatten, haben sie nun als Duo ihr Ziel erreicht. In „Vera“ erzählen sie, wie sie es jetzt geschafft haben, für Österreich an den Start gehen zu dürfen.

Nach knapp zehn Jahren war „Der Alte“ Jan-Gregor Kremp letzten Freitag zum letzten Mal in ebendieser Rolle zu sehen. Warum er aus dem Krimi ausgestiegen ist, erzählt er Vera Russwurm ebenso freimütig wie er auch über seine erfolgreiche Methode beim Abnehmen spricht – immerhin 20 Kilo in eineinhalb Jahren hat er geschafft!

Außerdem zu Gast: die 27-jährige Mathematik- und Religionslehrerein Jana Roschitz. Die Tochter nicht-religiöser, geschiedener Eltern erklärt in „Vera“, weshalb ihre Entscheidung für den Eintritt ins Kloster mittlerweile unverrückbar ist.

