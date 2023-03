Eurovision Song Contest 2023 im ORF: Österreich mit Startnummer 13 im zweiten Semifinale am 11. Mai

Die beiden Semifinale am 9. und 11. Mai und das Finale am 13. Mai live aus Liverpool jeweils ab 21.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Noch 49 Tage bis zum großen Auftritt von TEYA & SALENA beim Eurovision Song Contest in Liverpool! Gestern Abend, am 22. März 2023, wurde die Startreihenfolge der beiden Semifinalshows bekanntgegeben. Nun steht fest, dass TEYA & SALENA mit ihrem Song „Who The Hell Is Edgar?“ mit Startnummer 13 im zweiten Semifinale am Donnerstag, dem 11. Mai, ins Rennen um eines der zehn Tickets für das große Finale gehen. Welches Land in welchem Semifinale an die Reihe kommt, entschied das Los. Um dem Publikum eine musikalisch möglichst abwechslungsreiche und spannende Show zu bieten, wurde die endgültige Startreihenfolge wie auch schon in den Vorjahren nach dramaturgischen Kriterien festgelegt.

Der Eurovision Song Contest in Liverpool

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne. Das erste Semifinale steht am Dienstag, dem 9. Mai, das zweite Semifinale – mit österreichischer Beteiligung – am Donnerstag, dem 11. Mai, und das Finale am Samstag, dem 13. Mai, live aus Liverpool jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Die Startreihenfolge des zweiten ESC-Semifinales – mit österreichischer Beteiligung – am 11. Mai:

1. Dänemark

2. Armenien

3. Rumänien

4. Estland

5. Belgien

6. Zypern

7. Island

8. Griechenland

9. Polen

10. Slowenien

11. Georgien

12. San Marino

13. Österreich

14. Albanien

15. Litauen

16. Australien

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at