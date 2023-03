FPÖ – Krauss: Pleiten, Pech und Pannen im Ressort Wiederkehr hat System

NEOS-Bildungsstadtrat macht dort weiter, wo seine SPÖ-Vorgänger aufgehört haben

Wien (OTS) - Enttäuscht zeigt sich der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates über die Ressortführung von NEOS-Stadtrat Wiederkehr. „Als die Skandale über Fördermissbrauch in Kindergärten in den vergangenen Jahren aufgepoppt sind, ist der damalige NEOS-Bildungssprecher Wiederkehr nicht müde geworden, Kritik an der Stadt Wien zu üben. Heute, in seiner neuen Funktion als Bildungsstadtrat, macht er genau dort weiter, wo seine SPÖ-Vorgänger aufgehört haben.“ Krauss verweist darauf, dass die Förderskandale im Kindergartenvereinswesen unter Wiederkehr genauso weiter gehen wie zuvor, wie allein der Fall rund um „Minibambini“ zeigt. „Es reicht nicht, das Personal in der Magistratsabteilung aufzustocken, um den Umgang mit Fördergeldern vernünftig zu kontrollieren. Es ist höchste Zeit für eine komplette Neuaufstellung der MA10 sowie die einer zeitgemäßen Vergabestruktur“, fordert Krauss.

Auch erinnert er Wiederkehr daran, dass es in Wien einen massiven Mangel an elementarpädagogischem Personal gibt. "Die Arbeitsbedingungen von Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern sowie deren Entlohnung sind in Wien schlicht nicht gut. Wenig verwunderlich, dass eine Abwanderung in die Bundesländer stattfindet. Stadtrat Wiederkehr ist auch hier offenbar nicht in der Lage, die dringend notwendigen Maßnahmen zu setzen, um dieser Personalknappheit entgegenzusteuern", schließt Krauss, der endlich nachhaltiges Handeln fordert.

