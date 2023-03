WK Wien: Speed-Dating für die Fachkräfte von morgen

Wirtschaftskammer Wien bringt Lehrstellensuchende und Betriebe zusammen – Spitzenbetriebe aus Hotellerie und Gastronomie vertreten – Grießler: „Chance, bei den Besten zu lernen“

Wien (OTS) - In zehn Minuten zum Traumjob – und zum Traumlehrling. Beim ersten Speed-Dating der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien finden am 13. April im Haus der Wiener Wirtschaft künftige Lehrlinge und die Top-Betriebe des Wiener Tourismus zusammen. Im Gepäck haben die Vertreter von Park Hyatt, Palais Coburg und Co. mehr als 200 freie Lehrstellen.

„Wir bringen 50 Top-Betriebe aus Wiens Gastronomie und Hotellerie mit Schülerinnen und Schülern, die sich für eine Karriere im Tourismus interessieren an einen Tisch. Im Rahmen unseres Speed-Datings bekommen dann Lehrbetriebe und Bewerber jeweils 10 Minuten Zeit, einander vorzustellen und Interessen und Angebote abzuwägen“, erklärt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien den Ablauf“.

Für Bewerber sind noch einige slots verfügbar, Anmeldungen bis zum 31. März unter speeddating@wkw.at

Die Skills Week Austria

Aktuell findet die Skills Week Austria statt, die ein neues Veranstaltungsformat der Wirtschaftskammern Österreich ist. Nach den erfolgreich durchgeführten Berufsweltmeisterschaften im Jahr 2022 und Berufseuropameisterschaften im Jahr 2021 wird mit diesem neuen, innovativen Projekt ein weiteres Highlight beginnend mit 2023 bis 2025 aufgebaut. Die ganze Woche hindurch tourt eine Roadshow mit Ausprobierstationen und rasendem Reporter quer durch Österreich, begleitet von „Skills Heroes“, den besten jungen Fachkräften Österreichs. Einen Überblick über alle Aktivitäten und die Stationen der Roadshow gibt die Webseite: www.wko.at/skillsweekaustria

