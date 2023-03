Ehrung der Wiener Bezirke: Landeshauptmann Ludwig überreichte Verdienstzeichen

Hohe Auszeichnungen des Landes Wien für 140 Bezirksrät*innen

Wien (OTS) - Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig hat am Mittwoch im Festsaal des Wiener Rathauses rund 140 Bezirksrät*innen aus allen 23 Wiener Gemeindebezirken Goldene und Silberne Verdienstzeichen des Landes Wien überreicht. Gewürdigt wurden die Abgeordneten der Bezirksparlamente für deren Leistungen für die Bezirke und Grätzln. Da seit Beginn der Pandemie keinerlei Ehrungen von Mandatar*innen stattgefunden haben, wurde diese Verleihung gestern im feierlichen Rahmen des Wiener Rathauses abgehalten. „Durch Ihre unermüdliche Tätigkeit in Ausschüssen, Kommissionen und bei Verhandlungen haben Sie alle dazu beigetragen, dass unsere Millionenstadt heute auf vielen Gebieten internationale Vorbildwirkung hat. Und das wird uns auch von führenden Organisationen, Medien, Agenturen und Jurys immer wieder mit klaren Bestplatzierungen für Wien bestätigt“, sagte Ludwig in seiner Laudatio auf die Geehrten.

In zahlreichen Studien und Rankings – etwa dem ersten Platz beim Lee Kuan Yew World City Prize des Staates Singapur – werde Wien als modernste, intelligenteste und nachhaltigste Metropole der Welt gewürdigt und als Stadt mit großer Lebensqualität, „in der traditionell der Mensch im Mittelpunkt stehe – das ist mir besonders wichtig“, betonte Ludwig. So zeige der jüngst von der Stadt präsentierte „Wohnbonus“, dass in Wien die Sorgen der Bürger*innen ernst genommen und auch in Zeiten vielfacher Herausforderungen niemand zurückgelassen werde. Zu all diesen Errungenschaften hätten die Bezirksrät*innen mit deren ganz persönlichem Einsatz vor Ort einen wesentlichen Beitrag geleistet. „Und diese Einsatzfreude wird die Stadt Wien auch in Zukunft ganz dringend benötigen“, versprach Landeshauptmann Ludwig, der sich herzlich für diesen Einsatz bei den Geehrten bedankte.

Der Wiener Landeshauptmann und Bürgermeister verwies zudem auf den hohen Stellenwert der Dezentralisierung in Wien, die die verstärkte Mitwirkung der Bezirksorgane gewährleistet. Diese werden bei regionalen Entscheidungen eingebunden und die Organisation der Verwaltung ist dabei verstärkt nach regionalen Kriterien ausgerichtet. Unter diesem Gesichtspunkt sei zuletzt auch die Budgetverteilung neu geregelt worden. Mit einem Entlastungspaket von über 60 Mio. Euro wurde den Bezirksvertretungen ein entsprechender Handlungsspielraum eingeräumt, um ihre erfolgreiche und wichtige Arbeit fortführen zu können.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch das Atmos Quartett. Bei der Ehrung anwesend waren unter anderem Landtagspräsident Ing. Christian Meidlinger, mehrere Vertreter*innen des Stadtsenats, zahlreiche Landtagsabgeordnete und die Klubvorsitzenden, der im Landtag vertretenen Parteien sowie die 23 Bezirksvorsteher*innen und deren Stellvertreter*innen.

