IP Österreich erweitert ihr Connected TV Angebot und gewinnt Universal Pictures als First Mover

IP Österreich, der führende Anbieter von crossmedialen Werbelösungen, hat LG Smart TV Ads ins Vermarktungsportfolio aufgenommen und damit auf die stetig wachsende Relevanz von Connected TV auf dem digitalen Werbemarkt reagiert. Gemeinsam mit Addressable TV- und Online Video- Spots, haben Webetreibende nun die Möglichkeit das gesamte Connected TV Inventar der IP in einem Komplettpaket zu buchen und von der maximalen Aufmerksamkeit am digitalen Fernseher zu profitieren.

Als First Mover für dieses CTV Komplettangebot konnte IP Österreich Universal Pictures Austria gewinnen. Ab dem 27.März wird die Kampagne für den SUPER MARIO BROS FILM, der österreichweit am 5. April in den Kinos startet, auf dem Connected TV-Netzwerk von IP Österreich ausgestrahlt.

"Mit unserem sogenannten „Total CTV Reach“ Gesamtpaket kombinieren wir alle Vorteile der Connected TV-Werbeformen - die hohe Aufmerksamkeit von Videospots innerhalb unseres Streamingdienstes RTL+, das zielgenaue Targeting von Addressable TV und die Personalisierbarkeit sowie Interaktivität von Smart TV Display Ads auf LG-Geräten. Ein unschlagbares Werbeensemble, um qualitativ als auch quantitativ seine Zielgruppen zu erreichen.“ so Daniela Schopf, Online Sales Managerin der IP Österreich.

„Connected TVs spielen eine zunehmend wichtige Rolle in unserer Media-Strategie und bieten uns spannende Möglichkeiten, Zielgruppen-definiert für unsere Filme zu werben, um die Streuverluste auch im TV-Umfeld zu minimieren. Somit ist das der geeignete Werbekanal für unsere aktuelle SUPER MARIO Kinofilm-Kampagne.“, so Christian Unger, Senior Product Manager Universal Pictures Austria.

„Für unseren Kunden Universal Pictures Austria waren uns hohe Reichweite sowie Sichtbarkeit auf den Big Screens wichtig. Das neue Angebot der IP erlaubt es uns, die verschiedenen CTV-Werbeformen nun gebündelt und aus einer Hand zu buchen.“, so Asam Badfar, Consultant Digital Strategy von Wavemaker.



Das Connected TV-Paket von IP Österreich ist ab sofort verfügbar. Werbetreibende können sich an IP Österreich wenden, um mehr über das Angebot und seine Vorteile zu erfahren.

