„Gute Nacht Österreich“ am 24. März in ORF 1: Landesregierungen, Landtagswahlen, Lithium-Vorkommen & Kosten für Social Media

Wien (OTS) - Noch vor Kurzem hätte niemand darauf gewettet, doch jetzt steht sie – die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich. Die Koalition der beiden Parteien lässt nicht nur im Bundesland selbst, sondern auch bis nach Brüssel die Wogen hochgehen. Peter Klien analysiert in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 24. März 2023, um 23.25 Uhr in ORF 1 die „Vernunftehe“ der beiden Parteien.

Am Mittwoch hat sich der SPÖ-Bundesvorstand erneut getroffen, um den weiteren Fahrplan für die Wahl der oder des Parteivorsitzenden festzulegen. Und schon da wurden aus zwei Bewerbern dem Vernehmen nach fünf. Kommt es zur Zerreißprobe für die SPÖ? Und inwieweit beeinflusst das auch die bevorstehende Landtagswahl in Salzburg? Wie werben dort die anderen Parteien um die Gunst der Wähler/innen? Muss die ÖVP die nächsten schweren Verluste einer Landesregierung einstecken? Peter Klien wirft einen Blick nach Salzburg.

Einer der derzeit begehrtesten Rohstoffe weltweit ist in Kärnten zur Genüge vorhanden: Lithium. Doch nachdem Österreich die Vorkommen vor Jahren quasi verschenkt hat, haben es private Firmen bis heute nicht geschafft, das seltene Metall auch tatsächlich abzubauen. Peter Klien bringt Licht ins Dunkel einer Kärntner Mine.

Zu Gast im Studio ist der Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber. Er erklärt, was es bedeutet, sollten Facebook, Twitter und Co. wie angekündigt auch in Österreich kostenpflichtig werden.

