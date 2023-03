Studie von Diätologie-Absolventin in Scientific Reports veröffentlicht und mit DiaetAward ausgezeichnet

Wien (OTS) - Wie gestaltet sich das Supplementierungsverhalten österreichischer Veganer*innen? Mit dieser Frage setzte sich Michelle Fuschlberger, Absolventin des Bachelorstudiums Diätologie an der FH Campus Wien, in ihrer Abschlussarbeit auseinander. Nun darf sie sich gleich zweimal freuen: Die Studie wurde in der renommierten Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Zudem zeichnete der Verband der Diaetologen Österreichs die Arbeit mit dem DiaetAward in der Kategorie Nachwuchs aus.

Vegane Community in Österreich: Überwiegend jung, weiblich, gebildet

Michelle Fuschlberger untersuchte in ihrer Forschungsarbeit die vegane Community Österreichs und deren etwaige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Die Studienergebnisse veröffentlichte sie nun gemeinsam mit Peter Putz, Leiter Kompetenzzentrum INDICATION an der FH Campus Wien, in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Die breite Online-Befragung von rund 1600 österreichischen Veganer*innen zeigt, dass diese überwiegend jung, weiblich, städtisch, hochgebildet und nicht-übergewichtig sind. Das Bewusstsein der veganen Community gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln ist durchaus hoch: 92 % der Befragten nehmen Vitamin B12 in Form von Nahrungsergänzungsmitteln und bzw. oder angereicherten Lebensmitteln zu sich, rund drei Viertel lassen ihren Vitamin B12-Status auch laborchemisch überprüfen. Eine professionelle Ernährungsberatung wurde jedoch nur von 9,5 % der weiblichen und 8,4 % der männlichen Befragten in Anspruch genommen. Die Autor*innen empfehlen Veganer*innen die Inanspruchnahme einer professionellen Ernährungsberatung, um eine adäquate Dosierung des Vitamins zu gewährleisten. Die Zahl der Menschen, die sich vegan ernähren, nimmt zu und wird mittlerweile auf 2 % der österreichischen Bevölkerung geschätzt. „Nahrungsergänzungsmittel sollten nur zielgerichtet und in begründeten Fällen verwendet werden und nicht als allgemeiner Ersatz für eine gesunde Ernährung. Die Zufuhr von Vitamin B12 über Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel wird aber allen Veganer*innen empfohlen“, so Peter Putz.

Prämierte Forschung

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Fachjournal prämierte der Verband der Diaetologen Österreichs Michelle Fuschlbergers Arbeit mit dem DiaetAward. Der Verband verleiht die Auszeichnung jährlich im Rahmen des Ernährungskongresses für herausragende Leistungen im Fachbereich. Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus nationalen und internationalen Vertreter*innen der Diätologie und Medizin, sichtet und beurteilt die Einreichungen. Andrea Hofbauer, Departmentleiterin Gesundheitswissenschaften und Studiengangsleiterin Diätologie an der FH Campus Wien, gratuliert der Preisträgerin: „Ich bin stolz, dass die FH Campus Wien so tolle Absolvent*innen hervorbringt. Dieser Erfolg zeigt das hohe Niveau unserer Ausbildung.“ Die FH Campus Wien bildet seit 2007 Diätolog*innen aus und gibt den Studierenden dabei auch das nötige wissenschaftliche Rüstzeug weiter. „Von Beginn an wird im Studium Diätologie an der FH Campus Wien die Relevanz evidenzbasierter Praxis in verschiedenen Lehrveranstaltungskonzepten vermittelt. Darüber hinaus bekommen Studierende die Möglichkeit, auch selbst zu forschen. So können wir das in der Theorie angeeignete Wissen direkt in die Praxis umsetzen,“ unterstreicht Michelle Fuschlberger.

Diätologie: Praxisnahe Ausbildung und moderne Infrastruktur

Das praxisorientierte Bachelorstudium Diätologie kombiniert Medizin sowie Natur-, Sozial- und Humanwissenschaften. Neben dem Wissen über die Entstehung und den Verlauf von Erkrankungen, erlernen die Studierenden wertvolle Kommunikations-Skills und schärfen ihre Beratungskompetenz. Starker Studienfokus liegt auf Praxislernphasen, Workshops und Projekten. Top ausgestattete Funktionsräume und eine hochmoderne Lehrküche sorgen für abwechslungsreiche Lehr- und Lernprozesse. Mit Abschluss des Studiums erhalten die Studierenden neben dem akademischen Titel „Bachelor of Science in Health Studies“ auch eine gesetzlich anerkannte Berufsqualifikation. Diätolog*innen sind – neben Ärzt*innen – als einzige im Ernährungsbereich tätige Berufsgruppe befugt, Ernährungstherapien zu planen, durchzuführen und zu evaluieren.

