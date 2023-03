Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell und Tochter Rainey Qualley beim Shooting für Marc Cain (FOTO)

Berlin (ots) - Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley, Singer, Songwriter & Schauspielerin, glänzten im Januar in Berlin nicht nur in der Front Row, sondern auch beim Shooting im Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof.

Passend zum Motto der Fashion Show "A new journey" posierten Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell und ihre Tochter Rainey Qualley vor Flugzeugen und Teilen des Hangars. Beim gemeinsamen Shooting von Marc Cain und Mercedes-Benz in Berlin präsentierten die beiden die neuesten Kollektionshighlights des deutschen Premiumlabels für Herbst/Winter 2023: aufwendiger Strick "Knitted in Germany", fließender Satin und Power-Anzüge in kräftigen Tönen. Vor und hinter der Kamera bildeten Mutter und Tochter ein echtes Dreamteam.

"Ich liebe die kräftigen Farben und außergewöhnlichen Muster, die so typisch für Marc Cain sind," erzählte Andie MacDowell und berichtete weiter: "Ich bin mutig und wechsle gerne von einem Extrem zum anderen. Je nach Stimmung trage ich maskulin betonte Anzüge oder auch sehr feminine Kleider."

Marc Cain kooperierte bei der Fashion Show am 18. Januar in Berlin mit Mercedes-Benz. Der Automobilhersteller ging mit dem Format "Mercedes-Benz Fashion Moments" neue Wege mit Marc Cain als erstem Kooperationspartner.

