REMINDER: Wiener Gemischter Satz DAC-Präsentation 2023

Wiens Winzer:innen präsentieren am Donnerstag, 30. März 2023 den neuen Jahrgang des Kultweins in der Aula der Wissenschaften

Wien (OTS) - Über 100 Wiener Gemischter Satz DAC Weine schenken die Winzer:innen der Bundeshauptstadt am 30. März 2023 in der Aula der Wissenschaften aus. Die Nachfrage nach dem Wiener Gemischter Satz DAC ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Inzwischen weist das Qualitätsprodukt eine Rebfläche von 224 Hektar auf und nimmt mit 38% mehr als ein Drittel der gesamten Rebfläche ein.

DAC feiert 10-jähriges Jubiläum

"Der Wiener Gemischter Satz DAC ist inzwischen in aller Munde und hat einen besonderen Stellenwert im Weinbau der Bundeshauptstadt erlangt. Der Wein, aus mindestens drei verschiedenen Rebsorten, ist ein Vorzeigeprodukt einer erfolgreichen Stadtlandwirtschaft, prägt die Heurigenkultur und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der traditionellen Weinbauorte der Stadt", so Norbert Walter, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer (LK) Wien und Winzer in Strebersdorf. "Besuchen Sie die Weinpräsentation von 15 bis 20 Uhr und überzeugen Sie sich selbst vom originalen (mind. drei Sorten gemischt gepflanzt) Gemischten Satz in all seiner Vielfalt. Feiern Sie mit uns außerdem ein besonderes Jubiläum: Seit 10 Jahren hat der Wiener Gemischte Satz nun einen DAC-Status und glänzt mit seiner hohen Qualität und seiner sicheren Herkunft", freut sich Walter.

Die neue Location - Aula der Wissenschaften

Tradition und Geschichte findet man auch in der neuen Location der Wiener Gemischter Satz DAC-Präsentation - die Aula der Wissenschaften. Diese moderne Eventlocation kann auf 300 Jahre Geschichte zurückblicken: Universität, Theater, Tageszeitung, Staatsdruckerei und vieles mehr durfte die Aula der Wissenschaften schon in ihren Hallen beherbergen. "Die historischen Räumlichkeiten überzeugen mit einer Mischung aus barocken und modernen Elementen und unterstreichen die Eleganz des Wiener Gemischten Satz DAC", so Walter.

Wiener Gemischter Satz DAC-Präsentation - Tickets im Vorverkauf

Termin: Donnerstag, 30. März 2023, 15 bis 20 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien

Eintritt: Im Vorverkauf: Normalpreis 17 € | Ermäßigung für Studenten 12 € Vor Ort an der Tageskassa: Normalpreis: 19 € | Ermäßigung für Studierende: 14 € Vorverkauf Tickets unter www.wienerwein.at/dac2023



Fakten über den Wiener Gemischten Satz DAC

Die Verordnung zum Wiener Gemischten Satz DAC schreibt hohe Qualität vor. Mindestens drei Qualitätsrebsorten aus ein und demselben Weingarten finden sich im »Wiener Gemischte Satz DAC« zu einem einzigartigen Ensemble zusammen. Der größte Sortenanteil einer Rebsorte darf nicht höher als 50% sein, der drittgrößte Anteil muss zumindest 10% umfassen. Mit einer Cuvée hat der typische Wiener Wein nichts zu tun: Die Trauben aller Sorten werden gemeinsam gelesen und verarbeitet.

Den Wiener Gemischten Satz gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen, die über die Herkunftsangabe festgelegt sind. Je kleiner und enger die Herkunft definiert ist, desto höher ist die Qualität.

Angebot und Vorfreude, der Jahrgang 2022

Der Jahrgang 2022 verspricht viel Frucht und Harmonie. Der sehr heiße Sommer brachte vollreifes Traubenmaterial, was sich im Wein durch intensive volle Frucht zeigt. Zusätzlich werden auch andere Jahrgänge präsentiert, um die Entwicklung- und Lagerfähigkeit der Weine zu zeigen.

Sponsoring Partner:innen

Die diesjährige Wiener Gemischte Satz DAC Präsentation wird von folgenden Partner:innen unterstützt:

Wien Holding GmbH, Österreich Wein, RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Niederösterreichische Versicherung AG, Felzl GmbH, Vöslauer Mineralwasser GmbH, Austria Glas Recycling, VOLKSBANK WIEN AG, Verwaltungsgenossenschaft Gärtnerbank eGen. (Schluss)

