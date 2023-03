Gemeinsam mehr bewegen für ein besseres Leben mit Krebs

DONAU Versicherung ist nachhaltiger Partner der „UNTERNEHMEN LEBEN!“-Initiative der Krebshilfe Wien

Wien (OTS) - Rund 380.000 Österreicherinnen und Österreicher leben mit der Diagnose Krebs. „Neben Strategien zur Bewältigung der Erkrankung auf physischer und emotionaler Ebene stehen immer öfter auch Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplatz und finanzieller Existenz ganz vorn auf der Agenda von Frauen und Männern mit einer Krebsdiagnose“, weiß Univ.-Prof. Dr. Michael Micksche, Präsident der Österreichischen Krebshilfe Wien, aus der täglichen Praxis.

„UNTERNEHMEN LEBEN!“ ist eine Initiative, die sich die bestmögliche Reintegration von an Krebs Erkrankten ins Erwerbsleben zum Ziel gesetzt hat. Seite an Seite mit engagierten Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung schafft sie öffentliches Bewusstsein für die komplexe Lebenssituation mit einer Krebserkrankung und den Wunsch der Betroffenen nach best- und schnellstmöglicher Reintegration ins „normale“ Leben.

„Die Krebshilfe Wien ermöglicht Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen Beratung und Unterstützung in dieser schwierigen Lebenslage“, betont Reinhard Gojer, Vorstandsdirektor der DONAU Versicherung, und ergänzt: „Die DONAU unterstützt die Krebshilfe dabei, Menschen mit dieser einschneidenden Diagnose Zuversicht und Hoffnung zu geben. Als Unternehmen mit sozialer Verantwortung stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Die Partnerschaft mit der Krebshilfe Wien vertieft unser Wissen und unsere Sensibilität für dieses wichtige Thema.“

Die langjährige Zusammenarbeit mit Partnern wie der DONAU Versicherung erleichtert es der Krebshilfe Wien, Frauen und Männer mit einer Krebserkrankung gezielt an den Schnittstellen zwischen „krank und gesund“ zu unterstützen. Das kostenlose Beratungsangebot hilft bei der nahtlosen Wiedereingliederung der Betroffenen ins Berufsleben.

Die DONAU Versicherung nimmt ihre Corporate Social Responsibility ernst und trägt mit der Unterstützung der „UNTERNEHMEN LEBEN!“-Initiative zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit bei. Die Kooperation mit der Österreichischen Krebshilfe macht deutlich, dass das Thema der bestmöglichen Reintegration von an Krebs erkrankten Personen in den Unternehmen angekommen ist.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at