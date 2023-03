Aviso PK Grüne Wien am 28.3.: Ausblick auf Zeugenbefragung von Bürgermeister Ludwig in kommender U-Kommission

Wien (OTS) - Thema: Im Vorfeld der Zeugenaussage von Bürgermeister Michael Ludwig in der Untersuchungskommission am 31. März laden die Grünen Wien zu einer Pressekonferenz: Erwartungen an Zeugenbefragung, bisherige Bilanz, etc.

Mit:

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien

David Ellensohn, Klubobmann Grüne Wien

Zeit: Dienstag, 28. März 2023, 10:00 Uhr

Ort: Besprechungsraum der Grünen Wien, Ebendorferstraße 4, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

