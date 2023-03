Infomaniak erweitert sein Supportangebot für Unternehmen um einen personalisierten 24

7-Service (FOTO)

Winterthur (ots) - Mit einem Umsatz von 3,67 Millionen Euro 2022 und einem Wachstum bei Cloud-Computing-Lösungen von 70% gegenüber 2021 führt Infomaniak einen Premium-Support-Service ein, um Unternehmen und Entwicklern einen personalisierten Support, einen rund um die Uhr besetzten Notfalldienst und garantierte Reaktionszeiten zu bieten. Der Support wird in der Schweiz von Genf und Winterthur aus in fünf Sprachen angeboten. Alle Kunden profitieren weiterhin von einem kostenlosen und hochwertigen Support, für den Infomaniak europaweit bekannt ist.

Begleitung der Digitalisierung von Unternehmen und Behörden

Während Unternehmen auf die Cloud zurückgreifen, um ihre Flexibilität zu erhöhen, ihre Kosten zu optimieren und ihren ökologischen Fussabdruck zu verbessern, demokratisiert Infomaniak seine massgeschneiderte technische Betreuung, die bereits Grossunternehmen wie der belgischen Rundfunk- und Fernsehanstalt in der französischen Gemeinschaft (RTBF), der Media One Group oder auch technischen Partnern, die Grosskunden betreuen, zugute kommt.

Marc Oehler, CEO von Infomaniak, erklärt: "Seitdem wir unseren Infrastructure-on-Demand-Service (IaaS) anbieten, gewinnen wir immer mehr Partner und Kunden, deren geschäftliche Aktivitäten den direkten Draht zu einer festen Kontaktperson und eine sofortige Reaktion rund um die Uhr erfordern. Dies haben wir mit unserem Premium-Support erreicht, der vollständig von der Schweiz aus - genauer gesagt, über Winterthur und Genf - gesteuert wird."

Die Lösungen IaaS und PaaS (Platform-as-a-Service) von Infomaniak wiesen 2022 ein Wachstum von 70% auf. Hierzu bei trugen ein Schweizer Rechtsrahmen (der der DSGVO entspricht), eine Infrastruktur, die für ihre Energieeffizienz bekannt ist, die volle Kontrolle über die eingesetzten Technologien und Preise, die im Vergleich zu Hyperscalern wesentlich günstiger sind. Derzeit machen Unternehmen 74% des Umsatzes des unabhängigen Cloud-Anbieters aus.

Direkter, flexibler und lokaler Support

Die Cloud-Spezialisten und -Architekten von Infomaniak sind in Genf und Winterthur ansässig und kennen die Realität sowie die Herausforderungen lokaler Organisationen.

Kunden, die den Premium-Support abonnieren, können zwischen drei Service-Levels wählen, je nachdem, welche Garantien sie benötigen:

Plus Support: CHF 50.-/Mt. zzgl. MwSt.

Support: CHF 50.-/Mt. zzgl. MwSt. Pro Support: CHF 250.-/Mt. oder 10% des Gesamtbetrags der Produkte, wenn dieser CHF 2500.-/Mt. übersteigt

Support: CHF 250.-/Mt. oder 10% des Gesamtbetrags der Produkte, wenn dieser CHF 2500.-/Mt. übersteigt Entreprise Support: CHF 1000.-/Monat zzgl. MwSt. oder 10% des Gesamtbetrags der Produkte, wenn dieser CHF 10 000.-/Monat zzgl. MwSt. übersteigt

Der Plus-Level bietet eine voraussichtliche Reaktionszeit von weniger als 4 Stunden während der Geschäftszeiten (7 Tage die Woche, 6.00-23.00 Uhr). Der Pro-Level bietet eine einzige feste Kontaktperson, eine Reaktionszeit von weniger als 2 Stunden und einen rund um die Uhr besetzten Notfalldienst bei Problemen mit der Infrastruktur, die ein Eingreifen von Infomaniak erfordern. Der Enterprise-Level bietet zusätzlich Zugang zu einem festen technischen Verantwortlichen und garantiert eine Reaktionszeit von weniger als 1 Stunde

Beim Pro- und Enterprise-Level steht ein spezielles Team für die Projektüberwachung und -implementierung zur Verfügung, so dass Infomaniak bei operativen und technischen Fragen oder bei Problemen mit der Cloud-Architektur 1 Stunde/Monat (Pro) bzw. 3 Stunden/Monat (Enterprise) konsultiert werden kann. Bei Bedarf kann die Stundenzahl gegen eine zusätzliche Gebühr von CHF 350.-/Stunde erhöht werden.

Die Aktivierung erfolgt schnell und erfordert ein anfängliches Abonnement von 6 Monaten Dauer: Bestellen Sie einfach den gewünschten Support-Level über das Konto, das die abzudeckenden Produkte enthält. Ein Dashboard mit den Kontaktpersonen ermöglicht anschliessend, Tickets zu eröffnen, Anrufe mit hoher Priorität zu tätigen und auf Notfallverfahren zuzugreifen.

Infomaniak - Engagement für Privatsphäre, die lokale Wirtschaft und Umweltschutz

Infomaniak ist ein wichtiger Cloud-Anbieter in Europa und der führende Entwickler von Produktivitätslösungen in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt in der Schweiz an den Standorten Genf und Winterthur mehr als 200 Mitarbeitende. Es gehört ausschliesslich den Mitarbeitenden und möchte eine unabhängige europäische Alternative zu den Internetgiganten sein.

Infomaniak verwendet ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Quellen, kompensiert seine CO2-Emissionen zu 200% und verlängert die Lebensdauer der Server auf bis zu 15 Jahre. Das Unternehmen kühlt seine Infrastruktur mit gefilterter Luft, ohne Klimaanlage. Ausserdem wird im künftigen Rechenzentrum die verbrauchte Energie vollständig für die Beheizung von bis zu 6000 Wohnungen wiederverwertet. Infomaniak baut schrittweise Solarkraftwerke auf, um so viel Energie zu erzeugen, wie das Unternehmen verbraucht. Die erste Anlage wird eine Kapazität von 500 kWc aufweisen und mit Solarpaneelen von Meyer-Burger ausgestattet sein, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland hergestellt werden.

Infomaniak ist von ICANN akkreditierter Registrar und stellt Lösungen bereit, die von Millionen Benutzern verwendet werden. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Website des belgischen Rundfunksenders RTBF und den TV- und Radio-Streaming-Dienst von mehr als 3000 Radio- und TV-Sendern in Europa.

Ressourcen

Zahlen und Fakten

Mehr als 29 Jahre Erfahrung

Rund 200 Mitarbeitende in Genf und Winterthur

Mehr als 1 Million Benutzer in der Schweiz und in Europa

Umsatz 2022: CHF 36,5 Millionen (22,43% Wachstum in der Deutschschweiz, im Vergleich zu 2021)

Zertifiziert nach ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

100% "Swiss made"-Technologie

Rückfragen & Kontakt:

Infomaniak

Thomas Jacobsen

Leiter Kommunikation

+41 22 593 50 53 | communication @ infomaniak.com