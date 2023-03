WK Wien lädt am 29. und 30. März zu den kostenlosen Gründungstagen

Geballtes Wissen für Gründer und alle, die es werden möchten, bei den Gründungstagen Ende März. Schmidgruber: „Optimale Gelegenheit, um sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten.“

Wien (OTS) - Bei den Gründungstagen am 29. und 30. März wird das Haus der Wiener Wirtschaft wieder zum Wissens-Hotspot für künftige Selbstständige. „Gründerinnen und Gründer und alle, die Interesse daran haben, sich selbstständig zu machen, erhalten hier alles Wissenswerte zur Unternehmensgründung“, sagt Clemens Schmidgruber, Vertreter der Wiener Gründer und Vorstandsvorsitzender der Jungen Wirtschaft Wien.

Alle Infos an einem Ort

In 16 ausgewählten Vorträgen von Experten der Wirtschaftskammer Wien wird den Teilnehmern das notwendige Know-how für den Schritt in die Selbstständigkeit mitgegeben. Dazu gehören Basisinfos zur Gründung wie die Gewerbeanmeldung, Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Standort, Steuertipps, Fördermöglichkeiten und wichtige Netzwerke, die etwa bei der Kundenakquise von Vorteil sein können. Umfangreiches Infomaterial liegt zudem bei den Beratungsständen bereit, an denen die Experten für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Termin

Wann? Mittwoch, 29. März, und Donnerstag, 30. März, jeweils von 14 bis 20 Uhr

Wo? Wirtschaftskammer Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Anmeldungen und nähere Infos zum Programm unter: wko.at/wien/gruendungstage

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

T. 01 / 514 50 - 1831

E. elisabeth.eder @ wkw.at

W. gruenderservice.at