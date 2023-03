„Fritzis Abenteuer im Tierschutzhaus Vösendorf“ – Kinderbuch erzählt die Geschichten tierischer Schützlinge

Österreichischer Vorlesetag: Tierschutz Austria veröffentlicht in Kooperation mit Künstlerin Yunuyei und CatMint Verlag ein Kinderbuch zu Hunden aus dem Tierschutzhaus

Vösendorf (OTS) - Fritzi lebte bei einer Familie, die leider keine Zeit mehr für ihn hatte. Deswegen darf er von nun an im Tierschutzhaus Vösendorf leben, wo er viele andere Vierbeiner kennenlernt. Die Geschichten – die von den echten Hunden aus dem Tierschutzhaus handeln - erzählen wie sie selbst bei Tierschutz Austria gelandet sind und wie ihnen ihr Leben dort so gefällt. Das Buch gibt einen kindgerechten Einblick hinter die Kulissen und erläutert was mit den Hunden passiert, die ins Tierschutzhaus Vösendorf kommen, wie sie dort leben und wie es den älteren Hunden, mit weniger Glück auf ein neues Zuhause, geht.

„Ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was für eine tolle Chance Tierschutzhunde sind und wie viele Liebe und Arbeit das Team von Tierschutz Austria in unsere lieben Vierbeiner steckt. Seit 2020 habe ich die Ehre, den Verein mit meinen Zeichnungen unterstützen zu dürfen. Da ich schon immer ein großer Tierfreund war und mir der Schutz unserer Fellnasen sehr am Herzen liegt, freue ich mich nun sehr über eine weitere Zusammenarbeit mit Tierschutz Austria und dem CatMint Verlag,“ erzählt Yunuyei Autorin und Illustratorin des Kinderbuchs.

„Als Veganerin und Katzenmama habe ich mich total über Yunus Manuskript in Kooperation mit dem Tierschutzhaus gefreut. Ich konnte gar nicht anders als es im Verlag aufzunehmen!“ freut sich Alina Quiner Geschäftsführerin des CatMint Verlags.

Das Kinderbuch „Fritzis Abenteuer im Tierschutzhaus Vösendorf“ kann bereits vorbestellt werden und erscheint im Herbst 2023: Fritzis Abenteuer im Tierschutzhaus Vösendorf | CatMint Verlag

Mit jedem gekauften Buch wird 1,- Euro an Tierschutz Austria gespendet.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at