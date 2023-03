NinjaOne ernennt Robert Gibbons zum Chief Technology Officer

Ehemaliger Datto-CTO verantwortet fortan Technik und Innovation

Berlin / Austin, Texas (ots) - NinjaOne, Anbieter der gleichnamigen cloudbasierten IT-Management-Plattform für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Profis, verkündet heute die Ernennung von Robert Gibbons als neuen Chief Technology Officer (CTO). Gibbons übernimmt die globale Führung der Technologie- und Engineering-Organisation von NinjaOne, um Innovation und Geschäftswachstum zu fördern.

Sal Sferlazza, CEO von NinjaOne sagt: "Wir sind begeistert, Robert in unserem Führungsteam begrüßen zu können. Seine technischen Fähigkeiten und seine Erfahrung in der Leitung großer Engineering-Teams machen ihn zu einer idealen Führungskraft, um die Produktinnovation unserer Plattform zu betreuen."

Gibbons blickt in seiner über 20-jährigen Karriere auf 15 Jahre als IT-Manager zurück. Er war unter anderem als CTO bei Casana und Pica9 tätig und steuerte umfangreiches Wachstum bei Datto. Zu seinen akademischen Abschlüssen zählen ein Master in Informatik von der New York University, ein Jura-Abschluss von der Fordham University School of Law und ein Bachelor-Abschluss von der Cornell University in Policy Analysis und Management.

"NinjaOne ist in der Lage, seine Kunden bei der Bewältigung der größten IT-Management-Herausforderungen unserer Zeit zu unterstützen, einschließlich des Endpunkte-Management für große und verteilte Belegschaften", sagt Gibbons. "Ich freue mich, dass ich zu einem Zeitpunkt zu NinjaOne stoße, an dem wir strategisches Wachstum vorantreiben und kontinuierliche Innovationen fördern, die die Arbeitsweise moderner IT-Teams vereinfachen."

Gibbons stößt zu einer Zeit des starken Wachstums zu NinjaOne. Das Unternehmen verzeichnet mittlerweile über 1.000 Mitarbeitende und wuchs im letzten Jahr um 100 Prozent.

Über NinjaOne

NinjaOne ist die führende IT-Management-Lösung, welche die Arbeitsweise von IT-Teams vereinfacht. Mit NinjaOne können MSPs und IT-Expert:innen alle ihre Endpunkt-Management-Aufgaben innerhalb einer schnellen, modernen und intuitiven Plattform automatisieren, verwalten und Probleme beheben. Dies verbessert die Effizienz der Techniker:innen und steigert die Kund:innenzufriedenheit. NinjaOne unterstützt über 10.000 Kund:innen auf der ganzen Welt und wird für seinen erstklassigen Kund:innensupport immer wieder zum Testsieger gekürt. NinjaOne wurde als Preferred Vendor in der Kategorie Software mit dem Channel Excellence Award 2022 sowie als beste Systemhaus-Software mit dem ICT CHANNEL Award ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ninjaone.com/de.

