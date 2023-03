Keri - Wienerinnen: Frauen fühlen sich am Brunnenmarkt nicht sicher!

Brunnenmarkt als Unsicherheitszone muss ernst genommen werden

Wien (OTS) - „Die problematischen Entwicklungen am Brunnenmarkt in Ottakring sind leider Realität und gefallen uns allen nicht. Durch die Abschottung ethnischer Communities fühlen sich auch Frauen hier unsicher – die Politik hat die Verantwortung, diese Sorgen ernst zu nehmen“, so Obfrau der Wienerinnen Sabine Keri in einer Reaktion auf das Brunnenmarkt Video von Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer. Im Zuge einer Befragung der Wienerinnen wurde sehr wohl auch der Brunnenmarkt als Zone, in der sich Frauen nicht mehr sicher fühlen, genannt. „Man muss das Ergebnis ernst nehmen, auch wenn das bedeutet, dass man ein migrantisches Grätzl kritisieren muss. Das Problem beim Namen zu nennen, ist entscheidend, um die richtigen Maßnahmen für ein sicheres Ottakring in Angriff zu nehmen“, so Keri abschließend.

