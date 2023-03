Taborsky - ÖAAB Wien: „Probleme aufzuzeigen wie am Brunnenmarkt, ist kein Verbrechen“

Anreize für heimische Produzenten schaffen

Wien (OTS) - „Der ÖAAB Wien steht hinter den hart arbeitenden Menschen in unserer Stadt. Allerdings ist es nie gut, wenn sich eine Gruppe an einem Ort abschottet und in ihrer eigenen Welt unter sich bleibt. Daher ist es sinnvoll, Probleme aufzuzeigen, um heimische Landwirte und regionale Produzenten für den Brunnenmarkt zurückzugewinnen“, so Landesobmann des ÖAAB, Hannes Taborsky, in einer ersten Reaktion auf das viral gegangene Video von Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer zum Brunnenmarkt. Landesparteiobmann Karl Mahrer hat wesentliche Probleme im Integrationsbereich Wiens aufgezeigt, bei denen die Wiener Stadtregierung viel zu oft wegschaut.

„Dass das Marktamt und die Stadt Wien auf eine gute Mischung aus heimischen und ausländischen Markstandbetreibern achten sollten, ist im Sinne eines vielfältigen Grätzls und einer funktionierenden Wirtschaft“, schließt Taborsky. „Es braucht eine Balance. Das Ansprechen von Problemen auf dem Brunnenmarkt zeugt von einem großen Verantwortungsgefühl gegenüber der schweigenden Mehrheit der Gesellschaft“, fügt Taborsky hinzu.

