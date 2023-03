Zierfuß: Wie viele der 800 Minibambini-Kindergartenkinder sind in Wahrheit „Fake-Kinder“, Herr Wiederkehr?

NEOS-Kontrollversagen hat System – Wiener Volkspartei thematisiert Fördermittelskandal von Minibambini in der morgigen Aktuellen Stunde

Wien (OTS) - Laut Stadtrat Wiederkehr sind derzeit nur 448 von den rund 800 Minibambini-Kindergartenkinder entweder in einem städtischen oder privaten Kindergarten untergebracht. Wo sich die restlichen rund 350 Kindergartenkinder derzeit befinden, konnte der Bildungsstadtrat nicht sagen. „Allerdings hat jedes Kindergartenkind mit einem geförderten Kindergartenplatz eine Kundennummer von der MA 10. Entweder ist das System der Stadt Wien so schlecht, dass man hier keinen Abgleich mit allen geförderten Kindergartengruppen und Kindergärten machen kann, oder diese Kinder hat es in Wahrheit nie im Kindergarten gegeben“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Harald Zierfuß.



„Insofern stellt sich die Frage, wie viele der rund 800 Minibambini-Kindergartenkinder in Wahrheit gar keinen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen“, so Zierfuß weiter. Auf Verlangen der Wiener Volkspartei werde daher in der Aktuellen Stunde im morgigen Gemeinderat unter dem Titel „NEOS-Kontrollversagen in Wien hat System – Fördermittelmissbrauch bei Minibambini nur Spitze des Eisberges“ dieses Kontrollversagen im Wiener Kindergartenbereich diskutiert.

„Offenbar haben SPÖ und NEOS nichts aus den Kindergarten-Fördermittelskandalen der Vergangenheit gelernt. Sollten unter den restlichen 350 Minibambini-Kindergartenkindern tatsächlich zahlreiche ‚Fake-Kinder‘ sein, stellt sich die Frage, wie viele solcher Kinder in dieser Stadt insgesamt existieren, für die die Stadt monatlich Förderungen bezahlt?“, so der Bildungssprecher weiter.

„Das Kindergartenkontrollsystem dieser Stadtregierung ist von hinten bis vorne eine einzige Bankrotterklärung und muss komplett auf neue Beine gestellt werden“, so Zierfuß. „Oberflächliche kosmetische Maßnahmen sind hier nur Makulatur und Minibambini wohl nur die Spitze des Eisberges. Ein umfassender Restrukturierungsprozess der Fördermittelkontrolle in der MA 10 mit professioneller externer Begleitung ist damit unumgänglich“, so Zierfuß abschließend.

