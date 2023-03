SPÖ-Drobits: Ende der Altersdiskriminierung bei Kreditvergaben

SPÖ-Druck für Senior*innen trägt Früchte – Lebensqualität trotz Teuerung erhalten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits zeigt sich nach dem heutigen Justizausschuss erfreut, dass nun endlich die Altersdiskriminierung bei Kreditvergaben beendet wird: „Unser Druck hat sich nun bezahlt gemacht, das Ende der Altersdiskriminierung bei Kreditvergaben steht kurz bevor. Das ist ein großer Erfolg für Senior*innen in Österreich.“ Der Konsumentenschutzsprecher setzte sich im vergangenen Jahr besonders für die Senior*innen ein, diese Arbeit trägt nun Früchte. Besonders in der Teuerung will Drobits damit die Lebensqualität von älteren Menschen erhalten. ****

Die neue gesetzliche Regelung sieht vor, dass ein Kredit zu gewähren ist, wenn die Raten zu Lebzeiten bezahlt werden können und die Sicherheiten des Kredits die Deckung des Kredits gewährleisten. „Oft gibt es trotz ausreichender Sicherheiten keinen Kredit – das ist Altersdiskriminierung und macht ältere Menschen zu Bankkund*innen zweiter Klasse. Altersbedingte Adaptierungen des Eigenheims oder ein Heizungstausch in Zeiten hoher Energiepreise bedingen oft eine Kreditaufnahme. Wir erhöhen damit direkt die Lebensqualität älterer Menschen!“, freut sich der Abgeordnete. (Schluss) sd/bj

