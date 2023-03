TERMIN: Bedroht, beschimpft, geschlagen – Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz-wichtiger denn je!

Gewerkschaften vida und GPA, AK Wien und WEISSER RING laden zur Gewaltpräventionstagung am 29. März 2023 in Wien ein

Wien (OTS) - Weltweit nimmt Gewalt am Arbeitsplatz zu. Kein Wunder, schließlich setzen der steigende Wettbewerb, eine aggressivere Gesellschaft, die Pandemie und ihre Folgen sowie auch der Krieg in Europa mit seinen wirtschaftlichen Auswirkungen die unter der hohen Teuerung leidenden Menschen immer mehr unter Druck. Gewalt hat viele Gesichter. Auch die Formen und Folgen von Gewalt im Job sind unterschiedlich. Besonders betroffen sind Beschäftigte in Dienstleistungsberufen und im Verkehrssektor.

Die AK Wien, die Gewerkschaften vida und GPA setzen sich bei ihrer Tagung „Bedroht, beschimpft, geschlagen - Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz- wichtiger denn je!“ zusammen mit dem Verein für Verbrechensopferhilfe WEISSER RING mit dem Thema Prävention vor Gewalt am Arbeitsplatz auseinander. Es soll mehr Bewusstsein für diese Problematik geschaffen, Themen- und Problemfelder sollen angesprochen, aber auch konkrete Informations- und Serviceleistungen aufgezeigt werden, um in Summe über den Tellerrand zu blicken.

ExpertInnen, Führungskräfte und BetriebsrätInnen werden genauso wie auch Betroffene bei der länderübergreifenden Konferenz mit internationalen Gästen zu Wort kommen.



Die VertreterInnen der Medien sind zur Tagung herzlich eingeladen! Es besteht die Möglichkeit zu Interviews, Foto- und Filmaufnahmen.



Zeit: 29. März 2023, 9:30 bis 16 Uhr

Ort: Gewerkschaftshaus Catamaran, Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien



PROGRAMM:



9.30 Uhr: Beginn



9.45 Uhr: Eröffnungspanel

Renate Anderl, AK-Präsidentin

Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Sandra Steiner, stv. Vorsitzende Gewerkschaft GPA

Udo Jesionek, Präsident WEISSER RING



10:20 Uhr: Keynote

Elke Hannack, stv. Vorsitzende Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)



10:45: Panel 1 – Über den Tellerrand schauen

Kristian Loroch, deutsche Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), stv. Vorsitzender

Sabine Trier, Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF), stv.

Generalsekretärin, Leiterin Politik und Gleichstellung

Ruth Ettl, AK Wien, Verhandlerin Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

Nicole Schorn, Deutscher Beamtenbund (dbb), stv. Vorsitzende

Oliver Röpke, ÖGB-Europabüro Brüssel, Leitung, Vorsitzender Gruppe Arbeitnehmer Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss(EWSA)

Torsten Siegemund, deutsche Bundesfachstelle Männergewaltschutz



11:45 Uhr: Panel 2 – Österreich und Prävention bei Hass, Gewalt und sexueller Belästigung



Natascha Smertnig, WEISSER RING, Geschäftsführerin

Eva Mandl, AK Oberösterreich

Roman Hahslinger, ÖBB Chief Security Officer, Kommunikation

Gernot Kopp, Gewerkschaft vida, Ausschuss Bewachung, Betriebsratsvorsitzender Securitas SDL

Günter Eberschweiger, Aktivpräventiv Graz, Leitung

Ingrid Brodnig, Journalistin und Publizistin

Reinhard Kuntner, Zentrales Arbeitsinspektorat, Leitung Verkehrsarbeitsinspektorat

Eva Zedlacher, Webster Vienna Private University

Andrea Schmalzer, Wiener Linien, Psychologin



14 bis 16 Uhr Panel 3 – Praxisbeispiele: Tu Gutes und rede darüber!

Brigitta Pongratz, WEISSER RING, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Yvonne Rychly, Gewerkschaft vida, stv. Bundesfrauenvorsitzende

Ilse Kalb, Hanusch Krankenhaus, Betriebsrätin

Christiana Jankovics, ORF-Zentralbetriebsrat

Christian Tschabitscher, Erste Bank, Betriebsrat

Sophie Rendl, Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport (vera*), Leitung

Martin Hofmann, ÖBB PV AG, Zentralbetriebsrat

Dina Nachbauer, Gewaltpräventionsberatung NEUSTART

Julia Ilger, Gewerkschaft GPA, Frauensekretärin





