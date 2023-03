Mit Fasten Teilen Helfen Generationen zusammenbringen

Fasten Teilen Helfen (FTH) geht heuer bereits in die zwölfte Runde.

Hilfsbereitschaft und soziales Engagement werden speziell im Ramadan besonders großgeschrieben. Für muslimische Jugendliche ist der Auftrag klar: Anpacken, da wo Hilfe benötigt wird und so ihren Teil für eine soziale Gesellschaft leisten Adis Serifovic

Wien (OTS) - Seit zwölf Jahren setzt sich die Muslimische Jugend Österreich im Fastenmonat Ramadan mit dem karitativen Projekt „Fasten Teilen Helfen“ für bedürftige Menschen ein und bietet damit jährlich tausenden Jugendlichen eine Plattform, um sich aktiv für ihre Gesellschaft einzusetzen und soziale Verantwortung zu übernehmen.



„Hilfsbereitschaft und soziales Engagement werden speziell im Ramadan besonders großgeschrieben. Für muslimische Jugendliche ist der Auftrag klar: Anpacken, da wo Hilfe benötigt wird und so ihren Teil für eine soziale Gesellschaft leisten" , so Bundesvorsitzender Adis Šerifović.



Die Folgen der Pandemie hinterlassen bis heute Spuren in der Gesellschaft und insbesondere SeniorInnen freuen sich über Austausch und Besuch. Daher steht das Projekt ganz unter dem Motto: „Generationendialog im Ramadan“.



