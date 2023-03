Grüne Wirtschaft/Jungwirth: „ÖVP hat Unterstützung für kleine Unternehmen verhindert“

Mietkosten für Gewerbeimmobilien steigen ungebremst weiter

Leider hat die ÖVP eine Lösung verhindert, die auch die kleinen Unternehmen entlastet hätte. Diesen hilft der Wohnkostenzuschuss nämlich überhaupt nicht. Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft

Wien (OTS) - „In der Debatte rund um die steigenden Mietkosten stehen die privaten Wohnungsmieten im Vordergrund. Und es ist richtig und wichtig, dass die Wohnungsmieter:innen nun entlastet werden“, betont GW-Bundessprecherin Sabine Jungwirth. „ Leider hat die ÖVP eine Lösung verhindert, die auch die kleinen Unternehmen entlastet hätte. Diesen hilft der Wohnkostenzuschuss nämlich überhaupt nicht. “

Seit Anfang 2022 sind die Mieten für gewerblich vermietete Immobilien durch die Inflationsanpassungen um bis zu 20 % gestiegen.

„Vor allem den Unternehmen in den zentralen Lagen wachsen die Mietkosten über den Kopf. Es sind die kleinen Geschäfte und Lokale, die wir alle lieben und schätzen und die Authentizität und Abwechslung in die Innenstädte bringen, denen das Leben so schwer gemacht wird“, kritisiert Jungwirth.

„Bis zuletzt haben wir in den Verhandlungen für eine Lösung geworben, die auch die kleinen Unternehmen entlastet. Wir fordern eine Aussetzung oder zumindest eine verlangsamte Anpassung der Geschäftsmieten an den Verbraucherpreisindex. Das hat die ÖVP abgelehnt“, so Jungwirth.

