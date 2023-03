Österreichs beste Lehrlinge: „Best of Talent“ holt Spitzenleistungen auf die Bühne

Im Rahmen der Skills Week Austria wurde in der WKÖ Österreichs talentierter Fachkräftenachwuchs geehrt

Wien (OTS) - Mit der „Best of Talent“-Gala feierte die Bundessparte Gewerbe und Handwerk am Dienstag, 21. März 2023 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) einen „Abend für Siegerinnen und Sieger“. Im Beisein von Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher, Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm, WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Skills-Austria-Präsident Josef Herk wurden 40 junge Gewinner:innen der Bundeslehrlingswettbewerbe für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Und zwar von A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer und gleich für drei Jahrgänge, denn in den vergangenen Jahren konnte die Veranstaltung coronabedingt nicht stattfinden.

„Ihr seid großartige Vorbilder für andere jungen Menschen, die sich an den Besten orientieren wollen. Ihr habt Euer Talent mit Ehrgeiz, Zielorientiertheit und Liebe zum Beruf weiterentwickelt. All das sind wichtige Eigenschaften, die für den Erfolg Voraussetzung sind. Ihr seid die Fachkräfte der Zukunft“, sagte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk. „Ein herzliches Dankeschön auch allen Ausbildungsbetrieben, die ihren Lehrlingen diese wertvolle Erfahrung ermöglichen, und allen Verantwortlichen für die Rahmenbedingungen des dualen Ausbildungssystems, mit dem Österreich so erfolgreich ist.“

Premiere der Skills Week Austria

Diese „Best of Talent“-Botschaften passen ideal zur Skills Week Austria: Mit der neuen Aktionswoche möchten die Wirtschaftskammern Österreichs die Themen Berufswahl, Karrierechancen und Weiterbildung österreichweit ins Gespräch bringen - unter dem Motto „Zeig was du kannst“. Von 20. bis 24. März finden dazu österreichweit mehr als 70 Veranstaltungen statt, vom Bodensee bis zum Neusiedler See.

Im Foyer der WKÖ bildete ein bunter „Marketplace“ diese Themen der Skills Week Austria ab. So gab es für die fast 200 anwesenden Schüler:innen, Lehrlinge und Ausbilder:innen zahlreiche Angebote rund um die Berufsbildung – von witzigen Mitmachstationen über virtuelles Berufeschnuppern mittels VR-Brille bis hin zur digitalen Aus- und Weiterbildungsplattform wîse up.

Schülerin tritt gegen Weltmeister an

Besonderen Mut bewies die Wiener Schülerin Isabella Wachter (Mittelschule Leopoldau), die in einem „Malerei-Speedwettbewerb“ gegen den amtierenden Europa- und Weltmeister Christoph Pessl antrat und dabei auf Anhieb ihr großes malerisches Talent bewies.

Die steirischen Maler-Spitzenleistungen bei internationalen Berufswettbewerben werden übrigens eine Fortsetzung finden: Erfolgstrainer Michael Tobisch erhielt zum Dank für seinen vieljährigen Einsatz für Österreichs Skills-Team und seine unglaublichen Erfolge von Skills-Austria-Präsident Josef Herk symbolisch einen goldenen Pinsel überreicht: Tobisch, der selbst 2007 in Japan Maler-Weltmeister geworden war, führte danach als Trainer noch fünf Europameister:innen und vier Weltmeister:innen zu Golderfolgen.

Der Steirer Christoph Pessl wird nun die Tradition weiterführen und künftig Österreichs Spitzenmaler:innen trainieren – beginnend schon mit der Berufseuropameisterschaft EuroSkills 2023 im September in Danzig (Polen).

Alle Gewinner:innen bei „Best of Talent“ finden Sie hier: https://bit.ly/3yVgkJi

Fotos vom Skills Week Marketplace in der WKÖ finden Sie hier: https://bit.ly/3JCcc5T

Die Fotos von der Best of Talent-Gala in der WKÖ sind hier zu finden: https://bit.ly/42uGP5W

Infos zur Skills Week Austria https://www.wko.at/service/bildung-lehre/skills-week-austria.html und zu den Skills-Berufswettbewerben: www.skillsaustria.at



Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich:

„Die Arbeitswelt und Technologie verändern sich rasant. Unsere Kinder werden vielfach in Berufen arbeiten, die heute noch gar nicht absehbar sind. Der Skills-Gedanke hat darauf eine Antwort parat: Es hilft, sich seiner Talente, Interessen und Stärken bewusst zu werden, und mit Leidenschaft im und für den Beruf an die Spitze zu streben. Die Skills Week Austria erbringt den sichtbaren Beweis: Österreich kann mehr!“

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft:

„Die Lehre steht für eine erfolgreiche Fachkräfteausbildung. Das hohe Engagement der österreichischen Betriebe bei der Ausbildung von Lehrlingen und der laufenden Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird auch international stark beachtet. Zahlreiche Länder haben großes Interesse daran, das Erfolgsmodell selbst umzusetzen. Die Lehre entwickelt so internationale Strahlkraft. Mit der Skills Week Austria wird die Berufsbildung vor den Vorhang geholt – ich wünsche gutes Gelingen!“

Claudia Plakolm, Staatssekretärin:

„Die Skills Week zeigt einmal mehr, wir sind nicht nur Ski-Nation, sondern müssen eine mindestens genauso stolze Fachkräftenation sein. Die Leistungen unserer jungen Fachkräfte waren bei allen Wettbewerben sensationell. Die jungen Fachkräfte, die sich nach vielen Stunden Vorbereitung messen und beweisen, haben unsere volle Aufmerksamkeit und unseren Respekt und Stolz verdient. Die Lehre ist unser österreichischer Exportschlager, den sich sogar der US-Arbeitsminister vor wenigen Wochen genau angeschaut hat. Dieses Image des Erfolgsmodells müssen wir im eigenen Land noch viel stärker betonen.“

Josef Herk, Präsident Skills Austria:

„Mit der SkillsWeek zeigen wir im ganzen Land, was Menschen mit erstklassigen Skills in Betrieben bewegen – und welch spannende Berufs- und Zukunftsaussichten eine hochwertige Berufsausbildung mit sich bringt. Mit dieser Initiative sorgen die Wirtschaftskammern dafür, dass mehr junge Menschen die Chancen einer attraktiven Berufsausbildung erleben können. Es lohnt sich, vorbei zu kommen, in die berufliche Vielfalt einzutauchen – und die unzähligen Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung kennenzulernen.“

Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau Bundessparte Gewerbe und Handwerk:

„Vielleicht haben wir heute bereits eine künftige Weltmeisterin oder einen Weltmeister auf der Bühne gesehen: Diese jungen Lehrlinge und Fachkräfte bringen alles mit, was eine Siegerin oder ein Sieger brauchen. Mit ‚Best of Talent‘ senden wir die Botschaft aus, dass jungen Menschen mit einer Lehre im Gewerbe und Handwerk fantastische Karrieremöglichkeiten offen stehen. Ihr werdet gebraucht und könnt es weit schaffen. Danke an unsere Ausbildungsbetriebe - ohne ihren Einsatz wären weder Österreichs großartige Erfolge bei Berufswettbewerben noch die hohe Qualität der dualen Ausbildung möglich, um die wir weltweit beneidet werden.“ (PWK080/HSP)

