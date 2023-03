FA-Oberlechner ad Wohnkostenhilfe: ÖVP und Grüne wälzen das Problem auf die Länder ab!

Dringende Forderung nach Mietpreisbremse – Bürgermeister Ludwig und andere Länderchefs nun gefordert

Wien (OTS) - “Was sich die ÖVP-Grüne Bundesregierung mit der heute nach dem Ministerrat propagierten Wohnkostenhilfe leistet, ist ein Scherz auf dem Rücken der Mieter. Die so dringende Entscheidung nach einer Mietpreisbremse wird darüber hinaus auf die Bundesländer abgewälzt”, stellt der geschäftsführende Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer und FPÖ-Arbeitnehmersprecher, Michael Oberlechner, in aller Deutlichkeit klar.



Die Freiheitlichen Arbeitnehmer Wien fordern nun Bürgermeister Ludwig und die amtsführende Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal dringend zum Handeln auf: “Es kann nicht sein, dass nur weil Türkis-Grün versagt, die schwer arbeitenden Menschen keine Entlastung erfahren und quasi im Stich gelassen werden. Das Märchen vom ‚leistbaren Roten Wien‘ hat sich schon lange selbst pulverisiert. Jetzt sind Sie am Zug, Herr Bürgermeister! Schauen Sie nicht weg – helfen Sie!”, fordert Oberlechner dringend Taten statt Worte. (Schluss)

