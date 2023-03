Vorlesetag am 23. März

LR Schleritzko: Vorlesen schafft uneinholbares Startkapital

St. Pölten (OTS) - Der Grundstein für die Schlüsselkompetenz Lesen wird durch regelmäßiges Vorlesen gelegt. In Niederösterreich gibt es vor allem in den öffentlichen Bibliotheken eine Fülle verschiedener Initiativen zur Lese- und Sprachförderung, Buchstarttheater, Bilderbuchkinos, Babyfrühstücke, Buchstartgruppen – also Eltern-Kind-Gruppen, Vorlesepatinnen und Vorlesepaten und vieles mehr.

Landesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Beim Vorlesetag wird im ganzen Land die Bedeutung des Vorlesens unterstrichen. Sprach- und Lesefertigkeiten bereits ab dem Kleinkindalter zu fördern ist dem Land Niederösterreich ein großes Anliegen. Regelmäßiges Vorlesen und Lesen ist eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches späteres Leben. 2022 startete mit ‚Buchstart Niederösterreich‘ die große Landesinitiative, um die Lesefrühförderungsaktivitäten von Geburt an zu stärken. Jedes neugeborene Kind kann sich mit seinen Eltern sein erstes Buch kostenlos in einer niederösterreichischen Bibliothek abholen.“

Die Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek – Ursula Liebmann -bestätigt: „Der Vorlesetag zeigt auf, wie wichtig es ist, Vorlesen in der Familie zu unterstützen. Dafür sind die Bibliotheken der beste Partner! Unsere rund 260 öffentlichen Bibliotheken sind die größte außerschulische Sprach- und Leseförderungsinstitution in Niederösterreich. Sie bieten Familien ein umfassendes Medien- und Vermittlungsangebot und stärken vor allem das ‚Vorlesen und Lesen zu Hause‘.“

Vorlesezeit ist Wohlfühlzeit und kann gar nicht früh genug beginnen. Beim gemeinsamen Vorlesen, zum Beispiel beim zu Bett gehen, gemütlich zusammengekuschelt auf einer Decke oder in einer Hängematte untertags, entwickelt das Kind einerseits positive Verbindungen zum Lesen, so wie zu Büchern und andererseits entsteht in Folge die Freude am Selberlesen. Kinder, die vorgelesen bekommen, haben nachweislich einen größeren Wortschatz und erfassen den Sinn von Texten rascher.

Nähere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, Telefon 02742/9005-17993 oder E-Mail kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at,

https://www.treffpunkt-bibliothek.at/.

