eQuota baut als eine der Ersten den eQuoten-Markt in Österreich mit auf (FOTO)

Berlin (ots) - Mineralölkonzerne und Unternehmen, die in Österreich fossile Kraftstoffe verkaufen, sind gesetzlich dazu verpflichtet, schrittweise aus den fossilen Energien auszusteigen, um damit zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors beizutragen. Alternativ steht es ihnen frei, eQuoten aus E-Fahrzeugen oder Ladepunkten zu handeln. Die eQuote funktioniert damit sehr ähnlich wie die THG-Quote in Deutschland.

Zum 1. Januar 2023 ist in Österreich die Novelle der Kraftstoffverordnung in Kraft getreten, dazu gehört auch die Vermarktung der Treibhausgasminderungsquote (eQuote) auf 100 Prozent elektrisch betriebene Fahrzeuge.

eQuota, die Nr. 1 im deutschen Quotenhandel, ist jetzt auch in Österreich aktiv.

Unternehmen können ihre eQuoten für E-Fahrzeuge und (halb-) öffentliche Ladepunkte über eQuota handeln.

Die deutsche Nr. 1 für den österreichischen Markt

Ab sofort können geschäftliche E-Fahrzeughalter:innen sowie Betreiber:innen (halb-) öffentlich zugänglicher Ladepunkte ihre eQuoten, bzw. die eQuoten ihrer Kund:innen, über eQuota gebündelt handeln, um die höchsten Erlöse bei möglichst geringem Aufwand zu erwirken.

Dafür hat eQuota eine Webseite für Österreich mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien für Nutzer:innen angelegt und ihre Management-Software für eine effiziente Vermarktung der eQuote in Österreich angepasst. Momentan liegt der eQuotenpreis in Österreich bei bis zu 900 Euro pro Fahrzeug pro Jahr.

Darüber hinaus begleitet eQuota Unternehmen bei der Umstellung auf die E-Mobilität mit White-Label-Lösungen und Software-as-a-Service (SaaS). Die Kund:innen reichen dabei von Flottenbetreiber:innen bis hin zu Energieversorgern. Ab sofort bietet eQuota seinen umfassenden Service genauso für alle eQuotenverkäufer:innen in Österreich an.

Über eQuota

Seit 2021 ist eQuota First Mover für die transparente Umsetzung des THG-Quotenhandels in Deutschland und komplett unabhängig von Mineralölkonzernen. Als Branchenführer in Deutschland, mit über 500 zufriedenen Kund:innen und eigens entwickelter KI-basierter Technologie, hat eQuota das notwendige Netzwerk und Wissen, um auch in Österreich einen fairen Markt für alle Teilnehmer:innen aufzubauen.

eQuota Co-Founder & CCO Benedikt Gerber erläutert die Motivation hinter dem Berliner Start-up: „Wir haben eQuota aus der Überzeugung gegründet, dass es für eine zukunftsträchtige Verkehrswende eine transparente und einfache Umsetzung des THG-Quotenhandels braucht. Deshalb haben wir Prozesse und Tools entwickelt, die eine reibungslose Abwicklung für alle Beteiligten ermöglichen. Diese bieten wir ab sofort auch in Österreich für die ePrämie an und wollen damit die europäischen Märkte verbinden.”

