Vizebürgermeister Wiederkehr präsentiert Bilanz nach „Minibambini“-Konkurs

Eltern werden gebeten, Angebot zur Vermittlung eines neuen Kindergartenplatzes anzunehmen

Wien (OTS) - Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) präsentierte heute nach einem erfolgten Datenabgleich der Kund*innennummern von ehemaligen „Minibambini“ Kindern den aktuellen Stand der erfolgreich vermittelten Kinder.

Demnach konnten mit Stichtag 20. März 2023 448 städtische und private Plätze an Kinder, die zuvor eine der Einrichtungen der privaten Trägerorganisation „Kindergarten Minibambini“ besucht hatten, vergeben werden.

Für jene Eltern, die für ihre Kinder noch keinen elementaren Bildungsplatz gesucht haben, steht die eigens eingerichtete Helpline der Stadt Wien – Kindergärten unter +43 1 90 500 20 wochentäglich von 7:30 bis 20:00 Uhr nach wie vor zur Verfügung.

Allen Eltern, die sich seit dem Konkurs bei der MA10 oder einem privaten Kindergartenträger gemeldet oder einen persönlichen Beratungstermin in Anspruch genommen haben, wurde ein Platzangebot oder ein Angebot für etwaige notwendige Schritte zur weiteren Klärung für einen adäquaten Bildungs- und Betreuungsplatz gemacht.

Darüber hinaus unterstützen die Kund*innenbetreuer*innen der Servicestelle Wilhelminenstraße alle betroffenen Eltern weiterhin bei der Suche nach städtischen und privaten elementaren Bildungsplätzen.

Eine Anzahl jener Kinder, die noch keinen elementaren alternativen Bildungsplatz erhalten haben, kann nicht genannt werden. Erfahrungsgemäß haben viele Eltern auch aus eigener Initiative Plätze in Kindergärten, Kindergruppen oder bei Tageseltern für ihre Kinder organisieren können, viele auch zu einem späteren Eintrittszeitpunkt. Dies ist daher aktuell noch nicht im System der Stadt Wien – Kindergärten ersichtlich.

Dazu Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Der Kindergarten ist die erste und wichtigste Bildungseinrichtung im Leben unserer Kinder. Der Konkurs des privaten Kindergartenträgers „Kindergarten Minibambini“ hat viele Kinder und Eltern betroffen gemacht und das ist aus meiner Sicht auch sehr verständlich. Dennoch bitte ich jene Eltern, die das Angebot der MA10 für die städtischen Kindergärten und vieler privater Kindergartenträger einen neuen Kindergartenplatz zu vermitteln, noch nicht in Anspruch genommen haben, dies zu tun. Denn aus Erfahrung wissen wir, dass die Zeit im Kindergarten für Kinder nicht nur enorm wichtig zur Wissensvermittlung ist, sondern auch die sozialen Fähigkeiten unserer Kleinsten stärkt!“

Gleichzeitig dankte Wiederkehr jenen Eltern, die ihre Kinder bereits erfolgreich ummelden konnten: „Eine derartige Situation ist nicht einfach. Wir haben von jenen Eltern, die das Angebot der MA10 und der privaten Kindergartenträger angenommen haben, viel positives Feedback erhalten. Ich bedanke mich bei der MA 10 und den privaten Kindergartenträgern für die tolle Arbeit insbesondere in den letzten Wochen und den effizienten Schulterschluss zwischen städtischen und privaten Kindergarteneinrichtungen. Das Wohl der Kinder und Eltern steht für mich in meinen politischen Entscheidungen im Vordergrund.“, so Wiederkehr abschließend.

