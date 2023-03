FPÖ – Nepp: Tauziehen um Mietkosten geht zu Lasten der Bürger

SPÖ-Ludwig muss Wiener Mietpreisdeckel einführen

Wien (OTS) - Als erbärmliches Schauspiel bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, das Tauziehen um vermeintliche Mietbeihilfen zwischen dem Bund und dem Land Wien. „Die heute auf den Weg gebrachte Wohnkostenbeihilfe der Bundesregierung ist nichts anderes als der Wiener Wohnbonus. SPÖ, ÖVP und Grüne liefern sich nun ein Hickhack darüber, wer das beste Paket auf den Weg gebracht hat. Ich sage: niemand! Bei beiden Modellen geht es wieder einmal nur darum, mit Einmalzahlungen Hilfe vorzugaukeln, eine nachhaltige und echte Entlastung bringen sie nicht. Bürgermeister Ludwigs Borniertheit treibt die Wiener weiter in die Armut. Er hätte es in der Hand, die Wohnkosten in seinem Wirkungsbereich, dem Wiener Wohnbau, sofort zu senken, anstatt mit 1. April neuerlich zu erhöhen. So könnte sich Wien auf der einen Seite viele Millionen Euro an Steuergeld, die nun in die Einmalzahlungen fließen, sparen und auf der anderen Seite die Bürger ehrlich entlasten.“

