ÖAW: Kunst trifft Wissenschaft auf der STEIERMARK SCHAU

ÖAW-Forschung zu Exoplaneten inspirierte junge Künstler:innen – Immersive Ausstellung in mobilem Pavillon am Wiener Heldenplatz

Wien/Graz (OTS) - Die Forschung zu den Menschen zu bringen, ist ein wesentliches Mittel im Kampf gegen die Wissenschaftsskepsis. In einem mobilen Pavillon am Wiener Heldenplatz sind ab morgen im Rahmen der Landesausstellung STEIERMARK SCHAU Werke junger Künstler:innen zu sehen, die unter anderem auf Forschungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) basieren. Das Exoplaneten-Team des Instituts für Weltraumforschung (IWF) inspirierte die Künstler:innen zu ihren Arbeiten, die unter dem Titel „Atmosphären: Kunst, Klima- und Weltraumforschung“ gezeigt werden. Die immersive Ausstellung vermittelt neue Eindrücke von fremden Himmeln. In Videobeiträgen der IWF-Wissenschaftler:innen und auf Ausstellungsflächen im Außenbereich des Pavillons werden neueste Forschungsergebnisse zu Planeten inner- und außerhalb unseres Sonnensystems und der Suche nach außerirdischem Leben vorgestellt.

Eindrucksvolle Bilder von fernen Welten

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Die Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sind zahlreich und vielfältig. Möglicherweise sind wir nicht alleine in dem Kosmos, dessen Größe und Struktur auch so schwer vorstellbar ist. Umso wertvoller ist die künstlerische Umsetzung auf Basis von aktuellen Forschungsergebnissen, um uns ein Bild von etwas zu verschaffen, was mit unseren Alltagserfahrungen nur schwer in Einklang zu bringen ist. Ich freue mich über diese eindrucksvolle Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kunst im Rahmen der steirischen Landesausstellung.“

Christiane Helling, Direktorin des IWF, ergänzt: „Das Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat mit seinen Fluginstrumenten fast alle Planeten unseres Sonnensystems besucht. Unsere Technologie ist aber noch weit davon entfernt, den Besuch eines Exoplaneten zu ermöglichen. Die STEIERMARK SCHAU beleuchtet das scheinbar Unfassbare aus wissenschaftlicher und künstlerischer Sicht und vermittelt dabei die bisherige Einmaligkeit unserer Erde.“

Das Institut für Weltraumforschung der ÖAW ist Kooperationspartner des Universalmuseums Joanneum. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 3. April 2023 im mobilen Pavillon am Wiener Heldenplatz zu sehen. Ab 29. April 2023 kann sie in der Tierwelt Herberstein besucht werden.

